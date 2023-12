Catanzaro Centro Storico: protesta dei residenti. contro le sanzioni dei vigili urbani per la carenza di parcheggi.

I residenti di Via Tripoli, Via Francesco Fiorentino e Via Agricoltori si ribellano alle sanzioni dei vigili urbani di Catanzaro a causa della carenza di parcheggi: “Ora basta”!

(Riceviamo e pubblichiamo) Con la presente, vogliamo porre ancora una volta l’accento su una situazione divenuta ormai di estremo disagio che affligge da sempre gli abitanti del Centro storico di Catanzaro.

Nonostante la possibilità dei residenti di fruire del pass gratuito per le strisce blu per un autoveicolo a nucleo familiare, risulta spesso impossibile rientrare a casa dal lavoro o altri impegni con la propria vettura poiché le suddette strisce blu, e quei rari parcheggi di uso pubblico, sono quasi sempre occupati, durante il giorno, dai dipendenti e dagli utenti degli uffici pubblici siti in Via Jannoni e zone limitrofe e, fino a tarda notte, dagli avventori dei locali che si trovano su corso Mazzini e zone limitrofe.

Ma se la presenza del teatro e dei locali in qualche modo dà lustro al centro storico e quindi potrebbe essere anche tollerata, quello che troviamo inconcepibile è che per l’inciviltà di alcuni cittadini che parcheggiano e lasciano l’autovetturaovunque incuranti del fatto che questa possa inibire l’accesso ai posti per i disabili, inibire l’entrata e l’uscita dalle abitazioni, o addirittura impedire il transito degli altri autoveicoli, e così via debbano rimetterci anche i cittadini residenti.

Si è costretti perciò a chiedere l’intervento della Polizia Locale che, nei casi in cui interviene, però, sanziona anche i residenti che costretti ad “arrangiarsi” con il parcheggio anche se non intralciano in alcun modo la circolazione vengono sanzionati e “puniti”, non solo dal punto di vista pecuniario, ma anche con la decurtazione fino a 5 punti dalla patente (quest’ultimo episodio si è verificato in data 29 novembre 2023 alle 19.30 circa).

Diversi anni fa, tra via Agricoltori, Via Francesco Fiorentino e Via Tripoli era stata istituita una zona ZTL, ma non ha mai funzionato veramente, perché i controlli non erano puntuali e le auto in sosta non erano solo quelle dei residenti: alla fine è rimasto solo il cartello.

Noi residenti siamo stanchi e letteralmente inviperiti a causa di tale situazione. Ai vigili urbani chiediamo un po’ di collaborazione (quella che non c’è stata nell’ultimo episodio del 29 novembre 2023 vista la mole di multe che la squadra di turno ha fatto “in sordina” senza neanche, come loro solito, “fischiare”) per evitare questo caos che ormai dura da anni senza che si trovi ancora oggi una soluzione.

E’ necessario, dunque, che l’amministrazione comunale o chi di competenza si faccia carico della situazione di estremo disagio che vivono ormai da anni i cittadini di Via Tripoli, Via Francesco Fiorentino e Via Agricoltori, intenzionati a non fermarsi, questa volta, al singolo articolo ma continuare con tutti i mezzi a propia disposizione.