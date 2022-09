Vvf. Cerimonia del passaggio di consegne tra i Dirigenti Generali Franculli ed Dall’Oppio

Cerimonia del passaggio di consegne tra i Dirigenti Generali Ing. Franculli Emanuele ed il dott. ing. Carlo Dall’Oppio

CATANZARO, 26 GIU - In data odierna si è tenuta presso la sede della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria in Catanzaro, la breve cerimonia del passaggio di consegne tra i Dirigenti Generali Ing. Franculli Emanuele in qualità di reggente uscente nella gestione della suddetta Direzione Regionale, ed il dott. ing. Carlo DALL’OPPIO, in qualità di Direttore entrante.

Il nuovo direttore regionale dei vigili del Fuoco Calabria ha un curriculum di primo piano. Laureato in ingegneria, conseguendo altresì un master in "gestione dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione". È stato comandante in passato a Vercelli, Ferrara, Ravenna, Forlì, Modena e Trieste.

Il Ministero degli Interni lo ha scelto come rappresentante della commissione tecnica per la prevenzione incendi in Valle D'Aosta.

Docente di ingegneria all'università di Bologna nel settore progettazione e gestione degli edifici per la sanità nonché all’università degli studi di Ferrara, il nome dell’ingegnere Dall'Oppio compare anche nelle commissioni ispettive del ministero dell'Ambiente incaricate dei sopralluoghi nelle industrie a rischio di incidenti rilevanti.

Nominato dirigente superiore ha ricoperto l’incarico di Comandante dei vigili del fuoco di Bologna prima e Milano negli ultimi due anni.

Il 21 Maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del dirigente superiore ing. Carlo Dall'Oppio, con incarico di direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Calabria.

Nel saluto al personale l’Ing. Dall’Oppio ha evidenziato il prestigio del nuovo incarico, per l’importanza del territorio e la grande tradizione culturale.