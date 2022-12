Catanzaro. Sopralluogo al cimitero del quartiere Santa Maria, lo hanno effettuato Iemna, Barberio e Sergi,

Sopralluogo, questo pomeriggio, al cimitero del quartiere Santa Maria.

Lo hanno effettuato la vicesindaco Giusy Iemma e i consiglieri Antonio Barberio e Danilo Sergi. Con loro anche Francesco Fusto, dirigente del settore Grandi Opere.

I tre amministratori e il tecnico hanno preso atto di alcune criticità presenti sul sito e che recentemente sono state oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, presenti anche loro nel corso del sopralluogo, con una nutrita delegazione.

Alla fine dell’incontro, che si è voluto definire “operativo”, è stato stabilito di dare impulso a una serie di azioni mirate. In particolare, per quanto concerne la pulizia e il diserbo del cimitero, la manutenzione degli impianti elettrici che alimentano i lumini a corredo delle tombe, il consolidamento dell’area su cui sono adagiate le bare in attesa di tumulazione attraverso anche una più efficiente canalizzazione e raccolta delle acque.

Particolare attenzione è stata infine dedicata alla chiesa interna al luogo sacro, che necessità ormai di un intervento di riqualificazione. Sul punto gli amministratori si sono assunti il compito di accelerare l’iter affinché i lavori possano essere effettuati nei tempi più rapidi possibile.