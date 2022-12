Catanzaro. Isola pedonale su Corso Mazzini: ecco il programma dal 26 al 30 dicembre

Catanzaro. Isola pedonale su Corso Mazzini: il programma dal 26 al 30 dicembre

Ritorna l’isola pedonale su Corso Mazzini in versione natalizia con un ricco programmi di eventi che, dopo la pausa del 24 e 25 dicembre, ritornerà ad allietare la città il 26-27-28-29 e 30 dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00.

Lunedì 26 dicembre alla Biblioteca De Nobili, alle ore 18.00, per la rassegna “A Farla Amare Comincia Tu” c’è Chilometro Zero.

Alle 21, al Teatro Comunale, lo spassoso spettacolo “U figghju & Colacino – Ivan Colacino (l’evento è a pagamento).





Martedì 27 dicembre: al Complesso monumentale San Giovanni (fino al 31 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 si tiene la Mostra “Eos Arts XII. Il mito di Fellini. Scatti iconici di Mimmo Cattarinich” – a cura dell’Associazione Culturale Eos Sud.

Appuntamento da non perdere alle 18.00 al chiostro della nuova Procura di Catanzaro con “Rossoantico”, per la rassegna “A Farla Amare Comincia Tu”. Alle 18.00 su Corso Mazzini la street band “Ottopiù”.

Alle 19.45 un percorso che racconta il videomapping: si parte da piazza Matteotti. Mentre alle 19.00, nella Sala concerti di Palazzo De Nobili, ritorna Catanzaro Jazz Fest con Fabio Giachino- Piano Solo.

Alle 21.00, al teatro Comunale, bis dello spettacolo “U figghju & Colacino – Ivan Colacino” (l’evento è a pagamento).

Mercoledì 28 dicembre: al Complesso monumentale San Giovanni (fino al 31 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 si tiene la Mostra “Eos Arts XII. Il mito di Fellini. Scatti iconici di Mimmo Cattarinich” – a cura dell’Associazione Culturale Eos Sud.

Si ritorna anche nelle gallerie del San Giovanni con le visite guidate a cura dell’associazione Cillene dalle ore 17.30 alle 20.30.

Sul Corso si potranno anche ascoltare le favole raccontate ad adulti e piccini.

Alle 17.00, all’Ex Stac, si potrà apprezzare RaccontARTI Festival Arti e mestieri – Confartigianato con gli artigiani che raccontano l’arte tessitura.

Grande attesa per Vinicio Capossela, dalle 21.30 nella Basilica dell’Immacolata, all’interno della rassegna “A Farla Amare Comincia Tu”.

Mentre al teatro comunale, alle ore 21.00, è di nuovo spettacolo con “U figghju & Colacino – Ivan Colacino (l’evento è a pagamento).

Giovedì 29 dicembre: al Complesso monumentale San Giovanni (fino al 31 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 si tiene la Mostra “Eos Arts XII. Il mito di Fellini. Scatti iconici di Mimmo Cattarinich” – a cura dell’Associazione Culturale Eos Sud.

Si ritorna anche nelle gallerie del San Giovanni con le visite guidate a cura dell’associazione Cillene dalle ore 17.30 alle 20.30.

Alle 18.00, all’Ex Stac, si potrà apprezzare RaccontARTI Festival Arti e mestieri – Confartigianato con gli artigiani che raccontano l’arte orafa e territorio.

“Non ti ho mai baciato” è invece lo spettacolo teatrale scritto da Franco Corapi e interpretato dall’attrice Claudia Olivadese: appuntamento a Palazzo De Nobili per le ore 18.00.

Sempre alle 18.00 ci sarà una visita guidata nel centro storico della città che si concentrerà sulla storia e sulle caratteristiche dei palazzi nobiliari del centro storico.

Alle 21.00 ci si sposta alla Basilica dell’Immacolata per la rassegna A Farla Amare Comincia Tu: inizia Carmine Ionna e a seguire l’attesissimo incontro in musica con Samuele Bersani.

Venerdì 30 dicembre: al Complesso monumentale San Giovanni (fino al 31 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 si tiene la Mostra “Eos Arts XII. Il mito di Fellini. Scatti iconici di Mimmo Cattarinich” – a cura dell’Associazione Culturale Eos Sud.

Si ritorna anche nelle gallerie del San Giovanni con le visite guidate a cura dell’associazione Cillene dalle ore 17.30 alle 20.30.

Alle 18.00, all’Ex Stac, c’è RaccontARTI Festival Arti e mestieri – Confartigianato con l’arte delle antiche tradizioni manuali calabresi: i liutai di Bisignano.

Da non perdere, al Supercinema, alle ore 18.00, “Gnut & Sollo” per la rassegna “A Farla Amare Comincia Tu”.

Mentre dalle 16.00, in galleria Mancuso, “Urban Game- Codice 0961”, un gioco urbano per scoprire la città, a cura dell’associazione culturale Alma Rinata.

Alle 21.00, invece, NAKALAIKA: partenza dalla Chiesa del San Giovanni e processione notturna, a lume di candela, tra portoni, scorci e chiese del centro storico con: Eman, Antonio Pascuzzo, Mauro Lamanna, Enzo Colacino, La Banda di Gimigliano e il Coro della Scuola di musica Amarte. Con il contributo di Emiliano Lamanna e Dacia Palmerino.

Al teatro comunale, alle ore 20.30, stagione Domenica d’Incanto – Stefania Pascali e Luigi Cilli Una scelta per la vita

(evento a pagamento).

Al Teatro Politeama, alle ore 21, il concerto di fine anno dell’Orchestra sinfonica della Calabria

Ogni giorno sarà presente il trenino di Natale dell’Amc dalle ore 18 alle ore 21.

Parcheggi gratuiti e funicolare dalle 18 alle 22

Per favorire l’accesso al centro storico, grazie alla collaborazione dell’Amc, sarà possibile usufruire gratuitamente del parcheggio Musofalo, con navetta fino a Corso Mazzini dalle 18.00 alle 21.00 e della funicolare, con parcheggio Pié Sala, in servizio dalle 18.00 fino alle 22.00 E’ possibile, inoltre, utilizzare gratis anche il parcheggio di Bellavista con ascensore, dalle 18.00 fino alle 21.00, e quello di Piazza Duomo. Si precisa che per il 26 dicembre non sarà disponibile il servizio funicolare.