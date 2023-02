Catanzaro. L'insediamento dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025

CATANZARO, 01 FEB. - Si è svolta nella mattinata la cerimonia d’insediamento dei giudici onorari minorili presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2023-2025, pronti ad offrire il loro contributo alla giurisdizione che si occupa, civilmente, penalmente e per le misure amministrative, dell’universo minorile. La cerimonia d’insediamento cade in un periodo in cui la riforma Cartabia sta per incidere fortemente anche su questo settore dell’ordinamento giudiziario, facendo assumere connotati diversi a questa istituzione a quasi novanta anni dalla sua creazione, pronta a diventare nei prossimi mesi “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” unificando competenze tra tribunali ordinari, giudici tutelari ed appunto minorili, nelle due articolazioni su base distrettuale e circondariale.

Questa categoria di giudici non togati, ma comunque specializzata, è stata selezionata tra benemeriti dell’assistenza sociale, del diritto e cultori di specifiche discipline essenziali per la comprensione delle problematiche minorili che, successivamente, ha ricevuto la nomina con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto del Ministro della Giustizia. Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, anche per questo triennio, ha a disposizione ventiquattro giudici onorari, al fine di fornire risposte celeri all’utenza che abbraccia tutto il territorio ricadente nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro. La componente privata che fa parte dei collegi decisionali civili e penali, istruisce su delega i fascicoli civili e quelli relativi alle adozioni.

Fanno parte di questo piccolo “esercito” che ha ricevuto le funzioni giurando, tredici giudici confermati (Gianluca Chierchia, Marco Giannotti, Barbara Blasco, Susanna Tolomeo, Massimo Barbieri, Franca Sammarro, Roberta Mallamaci, Elena Aiello, Andrea Barbuto, Carmen Fragalita, Nicola Giordano, Leonardo Ruffo e Marzia Colace) e ben undici di nuova nomina (Filomena Berardi, Francesca Marica, Francesca Bruno, Salvatore Sacco Faragò, Antonella Renda, Andrea Romani, Aida Rizzo, Fausta Bonelli di Salce, Assunta Loredana Franzè, Roberta Morero e Maria Vittoria Giorgio) che hanno ricevuto gli auguri di buon lavoro dal presidente del Tribunale, Teresa Chiodo, e dai giudici togati Donatella Garcea, Teresa Tarantino ed Emanuela Folino insieme al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale minorenni, Maria Alessandra Ruberto.