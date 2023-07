Catanzaro. Ordinanza limitazione uso acqua potabile nel periodo estivo

Il sindaco Nicola Fiorita ha firmato l’ordinanza di limitazione dell’utilizzo di acqua potabile sul territorio comunale che sarà valida da oggi, lunedì 17 luglio 2023, fino al 10 settembre prossimo, salvo ulteriori provvedimenti. Fino a quella data, i prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti solo per normali usi alimentari, domestici e sanitari, o per attività che richiedono l'uso d'acqua potabile come i servizi pubblici di igiene e decoro urbano, manutenzione del verde pubblico e orti urbani.

L’ordinanza prevede una serie di divieti, tra cui: l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati per la fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 20:00; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali private nella fascia oraria tra le ore 06,00 e le ore 20,00; il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti autorizzati.

Inoltre - si legge nel testo - il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Settore comunale che gestisce la rete acquedottistica. E allo stesso tempo, nelle aree sportive comunali in concessione, il divieto viene disposto dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In quest’ultimo caso, è escluso dall’applicazione dell’ordinanza l’innaffiamento ed irrigazione dei campi sportivi in manto erboso.

Il provvedimento firmato dal sindaco Fiorita invita tutti i cittadini ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile e raccomanda di limitare l'uso di acqua per irrigare orti - giardini e per fini ludici, ricreativi e sportivi. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

L’ordinanza si è resa necessaria per fronteggiare l’annosa carenza idrica che colpisce, in particolare, alcune zone della città come il quartiere marinaro. Condizione a causa della quale la portata idrica disponibile per l’alimentazione dei serbatoi si è ridotta, provocando disagi ai residenti, e che è determinata anche da un improprio utilizzo del servizio idrico da parte dell’utenza. L’ordinanza del sindaco sottolinea l’importanza di adottare comportamenti responsabili per preservare le risorse idriche della città. Uno sforzo collettivo che ha lo scopo di tutelare le potenzialità idriche non solo in futuro ma anche in questa stagione estiva, contraddistinta per le elevate temperature, e che richiede uno uso responsabile dell’acqua potabile.