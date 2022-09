Catanzaro Rubato furgone a gestori lido, ritrovato il mezzo

CATANZARO, 04 GIU - E' stato ritrovato questo pomeriggio dai carabinieri a Feroleto Antico, nel Lametino, il furgone rubato due notti fa davanti al lido Jonio, in località Giovino di Catanzaro. Il mezzo era parcheggiato in una strada secondaria con gli sportelli aperti ma non è stato danneggiato, né è stata chiesta una somma di denaro per la restituzione. Un furto che giunge dopo altri episodi, ben più gravi, di cui sono stati vittime i gestori, Matilde Talotta e Nello Grampone. Sulle intimidazioni ha avviato un'inchiesta la Procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, che sta coordinando le indagini condotte dalla Squadra mobile. Si tratta di due incendi, del danneggiamento di una cisterna da 10mila litri, e le non troppo velate minacce rivolte da un uomo a Grampone. Tutti gli episodi, cominciati nel 2016, sono stati denunciati alle autorità. La coppia ha avuto riconosciuto lo status di vittime di racket. Il furgone rubato due notti fa era stato dato in prestito da una ditta gestita da un amico per il trasporto di sdraio e ombrelloni. Al momento del furto era vuoto. Le indagini, comunque, vanno avanti e i gestori del lido Jonio ribadiscono: "Noi non ci fermeremo fino a quando non verrà portata alla luce la verità".