C’è stata oggi pomeriggio una Valanga in Val di Rhêmes.

C’è stata oggi pomeriggio, nella Val di Rhèmes, nella zona Tsanteleina, al confine tra Italia e Francia una valanga.

Un gruppo del corso guide alpine è stato travolto, e tre aspiranti per ora sono ancora dispersi. L'allarme è stato lanciato dal responsabile della cordata, una guida alpina della Valle d’Aosta , che è stata capace di salvarsi ed è riuscita a scendere per dare l'SOS. L’istruttore del corso per guide alpine,di età intorno ai 49 anni, e residente in Valle d’Aosta, è stato trasportato all’ospedale ed attualmente è in fase diagnostica.

L’allarme è stato preso incarico sia dal Soccorso alpino italiano sia da quello francese.

Numerosi sono stati i tentativi di avvicinamento in elicottero verso la zona segnalata, ma purtroppo per via del maltempo che non fa consentire ai soccorritori di avvicinarsi. In alta quota, oltre al vento, ci sono nubi e nevicate.

Le Squadre camminano a piedi e sono composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, le quali sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo, alto 2300 metri, e per ora stanno marciando via terra verso il luogo del distacco.

Davì Massimo