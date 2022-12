Centro Studi Theotokos: "Le Nuances del Natale" Video

Le Nuances del Natale con il «Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare»

Ancora un successo per il «Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare» con il Webinar gratuito del 28 dicembre che ha visto la partecipazione di eminenti accademici italiani e stranieri come José Luis Alonso Ponga, ordinario di Antropologia Applicata all’Università di Valladolid, Giuseppe Rando già Ordinario di Letteratura Italiana Dip. Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e Giuseppe Giordano Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università Tor Vergata di Roma.



L’incontro ha registrato tra l’altro, la presenza attiva di persone interessate che si sono collegate sulla pagina “le nuances del Natale” dalla Spagna, dal Canada e da ogni parte dell’Italia. Il tema era appunto la collana di Scienze Demoetnicoantropologiche "Nuances" diretta da José Luis Alonso Ponga e Martino Michele Battaglia. Collana fondata dal «Centro Studi Theotokos» inaugurata dal volume di Anna Rotundo e Martino Michele Battaglia “Canti di donne nella Settimana Santa in Calabria” seguito dalla pubblicazione di altri volumi sulla storia dei riti religiosi, delle pratiche devozionali e su alcuni aspetti della storia della Calabria. I lavori sono stati aperti dalla coordinatrice del Centro Teothokos, Anna Rotundo, che ha condotto l’incontro con garbo e professionalità. Dopo i saluti di Francesco Crapanzano (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” Reggio Calabria) è intervenuto Pierpaolo Lopreiato autore del volume “Día de los muertos in Oaxaca”.



Lopreiato ha parlato della morte nell’ambito delle contaminazioni tra sacro e profano in Messico e in Occidente. A seguire il direttore di Nuances, José Luis Alonso Ponga, ha ribadito l’importanza dei temi trattati dalla collana proiettata verso una pubblicazione sul Natale con i contributi di tutti i partecipanti a questo evento. Stefano Morabito (Unime- Dante Alighieri-Reggio) si è soffermato sul primo volume della collana che ha tracciato il percorso seguito poi nei caffè letterari di Pizzo Calabro grazie alla collaborazione di Santina Belvedere. Giuseppe Rando ha sottolineato l’importanza del Natale attraverso i versi più belli di Giovanni Pascoli e di altri autori italiani.



Anna Rotundo ha sottolineato il lavoro svolto dal Centro Teothokos dal 2016 fino ad oggi, in Italia, in Calabria e all’estero. Il direttore Martino Michele Battaglia ha chiarito il contributo di alcuni autori quali Durkheim, Alvaro, Popper siano fondamentali per dare originalità e sistematicità, dal punto di vista accademico, alle forme di religiosità popolare e allo studio delle tematiche trattate da varie angolazioni.



A concludere brillantemente il Webinar ha pensato l’etnomusicologo siciliano, Giuseppe Giordano, che sulle orme degli interventi precedenti ha tracciato un bilancio del Centro Teothokos e della collana Nuances di cui è collaboratore ed estimatore. Giordano ha voluto ribadire la serietà nello studio e nell’approfondimento soprattutto della storia del Natale, tra tradizioni, storie e leggende in previsione del volume che la collana si accinge a preparare sull’evento che ha segnato uno spartiacque nella storia dell’umanità.



Il Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare, fondato da Anna Rotundo e Martino Michele Battaglia, dal 2016 ricerca e sistematizza nuove "nuances" nell’ambito delle scienze demo-etno-antropologiche.

Oggetto degli Studi del Centro Studi Theotokos Religiosità Popolare sono stati:

* il culto di alcuni Santi: la Madonna di Monserrato, San Domenico, San Francesco di Paola, Santa Caterina d’Alessandria, San Rocco;

* alcune forme devozionali quali: i riti della Settimana Santa e quelli del Natale, il Rosario, alcuni riti pagani, il culto dei morti;

* alcuni autori quali Durkheim, Alvaro, Popper.

Questi studi sono pubblicati nei volumi della collana di scienze demo-etno-antropologiche edita da Pellegrini "Nuances" , diretta dal grande antropologo museale di fama mondiale José Luis Alonso Ponga.