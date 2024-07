Sindaca Succurro e Orafo Pertichini: Arte e Archeologia si fondono a San Giovanni in Fiore

Scoperte Archeologiche Illuminano il Mistero di San Giovanni in Fiore: Una Testa di Gorgone e l'Arte Orafa Locale

A San Giovanni in Fiore, un piccolo comune incastonato nelle profondità della Calabria, recenti scoperte archeologiche stanno risvegliando l'interesse di storici, artisti e appassionati di misteri antichi. La Sindaca Rosaria Succurro ha espresso grande entusiasmo riguardo al ritrovamento di vari reperti durante i lavori di restauro di alcuni cunicoli badiali, sottolineando come questo evento stia portando nuova luce sulla ricca storia del luogo.

Tra i numerosi oggetti emersi, una testa di Gorgone in particolare ha catturato l'attenzione della comunità locale e internazionale. Questo antico simbolo, che evoca immagini di Medusa e delle sue sorelle, è noto per il suo sguardo che pietrifica, un'iconografia potente che risuona attraverso i millenni.

La Soprintendenza archeologica, attualmente al lavoro per analizzare questi reperti, ha confermato l'importanza della scoperta, sottolineando come ogni pezzo possa contribuire a ricostruire la storia e le tradizioni di San Giovanni in Fiore.

Nel frattempo, l'orafo Giovanni Pertichini ha trovato ispirazione nelle immagini dei reperti pubblicate dalla stampa. Ha creato una replica della testa di Gorgone, trasformandola in un'opera d'arte di grande pregio. Questa iniziativa non solo celebra il patrimonio culturale locale ma dimostra anche la vitalità e la creatività dell'arte orafa di San Giovanni in Fiore.

La Sindaca Succurro ha dichiarato: "Sono felice di vedere come le nostre radici storiche ispirino nuove creazioni e rinnovino l'interesse verso la nostra città. Queste scoperte sono una testimonianza vivente della profondità e della complessità della nostra storia locale."

Con il prosieguo delle analisi e la crescente curiosità per questi reperti, San Giovanni in Fiore si conferma un luogo di grande interesse archeologico e culturale, capace di unire il passato al presente attraverso l'arte e la storia. Le prospettive future per il turismo e lo studio del patrimonio locale sono promettenti, con l'anticipazione che altre sorprese possano emergere dai cunicoli di questa storica cittadina.