Champions League. Napoli-Ajax 4-2, Il commento Spalletti: “orgoglioso della mia squadra e del pubblico azzurro”

"La qualificazione è meritata, sono orgoglioso della squadra e del pubblico che ci ha trascinato". Luciano Spalletti usa parole di grande elogio dopo il quarto successo consecutivo del Napoli in Champions.

"E' stata una serata coinvolgente ed emozionante. Abbiamo visto le stelle della Champions nel vero senso della parola perchè ad un certo punto mi girava la testa per l'entusiasmo straripante dei nostri tifosi e per il clima affascinante che si è creato in campo"

È stata una partita molto sentita che abbiamo condotto bene. In certe gare non esistono più gli schemi, il modo di giocare te lo dà l'avversario e la capacità di saper approfittare degli spazi che ti lasciano"

"Siamo partiti benissimo, avevamo preparato in questo modo la sfida. E' stato bravo anche lAjax a tenere sempre la gara viva, ma la nostra prestazione è stata di alto livello"

"L'infortunio di Anguissa ci ha fatto un attimo calare il ritmo perchè non siamo riusciti a fare subito la sostituzione. In quel momento abbiamo preso gol, però poi la squadra è stata capace di riportare la propria intensità in campo"

"Sono fortunato ad allenare un gruppo così, ho ragazzi di valori tecnici e professionali. Dobbiamo proseguire sulla idea di gioco che abbiamo sempre espresso e con la stessa mentalità. Stasera faccio un plauso a tutta la squadra. E' stata una bellissima serata"

Raspadori: “non avrei mai immaginato un inizio Champions così bello, ringrazio il mister e la squadra”

"Segnare 4 gol in Champions è un sogno". E il sogno europeo di Jack Raspadori non è ancora finito perchè il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

"Sto vivendo un momento eccezionale, non l'avrei mai immaginato un avvio così forte e ringrazio sia il mister che la squadra perchè se sto crescendo è gran merito dei miei compagni"

"Stasera abbiamo impattato benissimo il match e l'inizio straripante ci ha aiutato a gestire poi la gara. Siamo molto contenti per quello che abbiamo raggiunto ma vogliamo ancora fare meglio"

"Prestazioni di questo livello alimentano il nostro entusiasmo e ci danno tanta consapevolezza anche per il campionato. Bisogna proseguire con questa intensità affrontando con la stessa mentalità gara dopo gara"

Meret: “un successo che premia l’unione del gruppo”

È stata una vittoria del gruppo". Alex Meret commenta con soddisfazione la vittoria e la qualificazione in Champions dopo la bella prestazione contro l'Ajax.

"Siamo contenti per questo traguardo perchè è arrivato sia con la qualità che con il sacrificio. Siamo una squadra unita che lavora quotiduanamente per una ambizione importante"

"E' stata una grande vittoria e siamo felici, però bisogna continuare con questa stessa concentrazione. Siamo un gruppo ambizioso, con ragazzi che si aiutano a vicenda. Raggiungere questi obiettivi ci dà tanta forza e ci fa acquisire una fiducia che non dovremo mai perdere perchè abbiamo una strada ricca di impegni che può regalarci ancora tante soddisfazioni"

fuoriserie a bordo di un prototipo ad alta velocità e sfrecciano tra le stelle fiammanti della Champions. Il Napoli batte l'Ajax segnando 4 gol, vince la quarta partita di fila del Girone, supera tutti i primati della propria storia conquistando con due giornate di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale. In un quarto d'ora due folate rapaci calano dal cielo del Maradona. Lozano si arrampica in area su lancio di Zielo e in controtempo la mette sul palo lungo. Passano una decina di minuti e Raspadori mostra il repertorio del bomber vero con uno stop rapido e un sinistro sotto l'incrocio: 2-0! L'Ajax si rifà sotto con Klaassen ma all'ora di gioco Kvara si diletta anche dal dischetto e su rigore scarica un destro potente nel sette: 3-1. L'Ajax non si arrende e accorcia su rigore, ma al 90esimo una furia si abbatte sui Lancieri. Victor Osimhen strappa la palla alla difesa olandese con una cavalcata irresistibile segna il quarto gol. Napoli 4x4 trazione anteriore. Quattro gol, quattro vittorie, qualificazione e primato battuto. Le stelle dei Campioni brillano di azzurro abbagliante... (SSCNapoli)