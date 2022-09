Champions League. Rangers-Napoli 0-3, il commento post-partita del tecnico Spalletti

Champions League. Rangers-Napoli 0-3 Spalletti: “vittoria molto importante, abbiamo dimostrato spessore tecnico e mentalità giusta”

"E' stata una vittoria importantissima e faccio i complimenti ai miei giocatori". Luciano Spalletti commenta con entusiasmo il successo azzurro a Glasgow:

"Bisognava temere molto la voglia di imporsi e di riscattarsi dei Rangers. Hanno cercato di imporre la loro fisicità e noi siamo stati bravi a condurre, invece, la gara secondo le nostre caratteristiche tecniche"

"La prestazione è stata quella che volevamo, abbiamo messo in campo la qualità che abbiamo mostrato sempre sinora e ritengo che sia stata una prova di maturità per la squadra"

"Su questo campo è difficile per tutti, poi per me è stata fondamentale la reazione dopo i due rigori sbagliati. Lì abbiamo dimostrato di avere spessore e personalità. E voglio anche evidenziare che Zielinski è stato il migliore in campo anche dopo i rigori"

"Mi è piaciuto l'atteggiamento mentale, stiamo dando prova di crescita e anche chi è entrato lo ha fatto con grande lucidità e forza. Siamo soddisfatti e felici di ciò che stiamo facendo, ma dobbiamo stare tranquilli e lavorare. Siamo primi nel girone ma davanti a noi c'è ancora tanta strada davanti a noi"

Raspadori: “prestazione di carattere, dobbiamo continuare così, abbiamo un gruppo di qualità”

"Sono contento del gol, merito della grande prestazione della squadra". Giacomo Raspadori, entrato nel finale, ha segnato il suo secondo gol in azzurro in 4 giorni tra campionato e Champions.

"Sì è un momento bello per me, ma sono in un gruppo che ha tantissima qualità. Stasera non era semplice venire a giocare con questa personalità all'Ibrox Stadium"

"A questo va aggiunto che avremmo potuto avere un contraccolpo psicologico dopo le occasioni mancate e i due rigori non segnati. Invece tutti hanno dimostrato la mentalità giusta per conquistare il successo meritato"

"Stiamo viaggiando bene sia in campionato che in Champions ma dobbiamo stare tranquilli e sereni. Bisogna lavorare tanto, soprattutto per quanto mi riguarda, perchè ho tanto da imparare in questo gruppo"

"Abbiamo di fronte una stagione che potrebbe essere molto importante. La squadra sta dimostrando di essere all'altezza e vogliamo proseguire così"

Champions league / Rangers-Napoli 0-3. Gol di politano, raspadori e ndombele

Glasgow - Domina e vince. Il Napoli lancia il suo "claime" Champions anche in Scozia. Dopo la splendida notte contro il Liverpool al Maradona, gli azzurri stravincono anche all'Ibrox Staduim e certificano di essere una delle più luminose stelle d'Europa. Sette gol e sei punti: i grandi numeri sono tutti nostri, primi nel girone a punteggio pieno. A Glasgow, dopo un'ora di pressione, occasioni e due rigori che Zielinski non riesce a mettere in rete, la sblocca Politano sul terzo e nettissimo penalty (fallo di mano su destro di Kvara). Matteo infila l'angolo e da lì la strada è aperta. Raspadori segna il suo secondo gol in 4 giorni e Ndombele ci mette 8 minuti per battezzare il suo primo urlo stagionale al 90esimo. Prossima sfida Champions il 4 ottobre in Olanda, per far brillare ancora più in alto la stella azzurra nel cielo d'Europa...

RANGERS : McGregor; Tavernier (82' Kamara), Sands, Goldson, Barisic, Davis (77' Tillman), Lundstram, Jack, (63' King) Arfield (72' Matondo), Kent, Morelos (72' Colak). Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (77' Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (82' Ndombele), Politano (77' Zerbin), Kvaratskhelia (90' Elmas), Simeone (77' Raspadori). All. Spalletti.

Arbitro: Lahoz (Spagna)

Marcatori: 68' Politano (rig.), 85' Raspadori, 91' Ndombele

Note: espulso Sands per doppia ammonizione. Ammoniti Morelos, Lundstrom, Politano (Ssc Napoli)