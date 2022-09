Ciclismo: Mondiali; scelte le azzurre, c'è la Longo Borghini. Sono 9 in tutto, ma al via in 7, in due faranno la cronometro.

ROMA, 20 SET - Il selezionatore delle Nazionali femminili di ciclismo, Edoardo Salvoldi, ha aspettato la conclusione del Giro Rosa per diramare la lista delle azzurre che parteciperanno ai Mondiali su strada della settimana prossima a Imola (Bologna).

Si tratta di nove atlete: sette titolari e due riserve (che il tecnico indicherà il 24 settembre, dopo la prova del percorso).

Già stabilite, inoltre, le titolari della prova a cronometro: sono Vittoria Bussi e Vittoria Guazzini. "Era doveroso attendere la fine del Giro Rosa per definire il gruppo che verrà con noi a Imola. Ringrazio atlete e società per la disponibilità dimostrata e per l'impegno di questi mesi non facili. Il gruppo è ricco di talento ed esperienza. Cercheremo di fare del nostro meglio; sono certo che regaleremo emozioni".

Le convocate - Prova in linea: Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Tatiana Guderzo, Erica Magnaldi, Soraya Paladin, Katia Ragusa, Debora Silvestri.

Crono: Vittoria Bussi e Vittoria Guazzini.