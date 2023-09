Ciclone Circe: cambiamenti nelle previsioni meteo per il weekend. Leggi tutti i dettagli

Weekend condizionato dal ciclone Circe, ma la previsione per Sabato e Domenica è un po' cambiata. Il tempo del prossimo fine settimana sarà condizionato dal passaggio del ciclone Nord Europeo denominato "Circe" che farà sentire i suoi effetti su molte delle nostre regioni tra Sabato 5 e Domenica 6 Agosto.

La previsione meteo, tuttavia, è un po' cambiata rispetto a ieri ed in fenomeni temporaleschi potrebbero interessare molte più zone. Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo allargare il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo: ebbene, una profonda depressione (ciclone Circe) in discesa dalla Scandinavia investirà dapprima il cuore del continente per poi tuffarsi nel bacino del Mediterraneo approfondendosi sui nostri mari dando il via ad una sventagliata temporalesca.



Massima attenzione, ecco la novità: nel corso delle primissime ore di Sabato 5 Agosto ci aspettiamo violenti temporali in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia accompagnati da intense raffiche di vento. La mappa qui sotto mostra appunto le zone maggiormente colpite.

Vista la tanta energia in gioco ed i contrasti tra masse d'aria diverse che si verranno a creare non escludiamo il rischio di allagamenti e veri e propri nubifragi.

Locali temporali interesseranno anche il Nord Est e parte delle zone interne del Centro nel corso della giornata. Su questi settori le temperature subiranno un deciso calo, grazie ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali con forti venti di Maestrale e Bora. Entro la sera il ciclone si allontanerà dall'Italia verso Levante lasciando spazio a maggiori schiarite su buona parte del nostro Paese.

Nel corso di Domenica 6 tornerà a rafforzarsi l'anticiclone con contributi sia azzorriani, sia africani: quindi spazio al sole, ma con valori termici in linea con il periodo o solo leggermente superiori sul versante tirrenico. Insomma, una classica giornata estiva tipica del nostro clima, senza estremi. Solamente al Nord Est avremo la possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco (localmente anche molto intenso con rischio di grandine) specie nella prima parte di giornata.



Da segnalare infine il rinforzo dei venti di Maestrale su buona parte dei nostri mari, correnti che aiuteranno a mantenere le temperature gradevoli e di annullare quasi completamente la fastidiosa afa. (iLMeteo)





In aggiornamento