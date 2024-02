Ciclone Pulcinella minaccia il Carnevale: Previsioni meteo

Un cambiamento drastico del tempo porta pioggia, neve e venti forti sull'Italia

Previsioni Meteo: Ciclone Pulcinella porterà un severo maltempo con pioggia, neve e venti forti durante il periodo del Carnevale. Non è uno scherzo, il ciclone "Pulcinella" sta per colpire proprio in tempo per il Carnevale! Secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire dal 9-10 Febbraio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento radicale, dopo un lungo periodo di stabilità, clima asciutto e sorprendentemente mite per questa stagione.

La causa di questo atteso cambiamento è da attribuire al ritorno del flusso perturbato, guidato da un'ampia area di bassa pressione situata nel Nord Europa, che potrebbe portare correnti d'aria fredde e instabili inizialmente verso le Isole Britanniche, la Francia e la Germania, per poi colpire anche l'Italia.

Questa svolta significativa culminerà probabilmente nella giornata di Domenica 11 Febbraio, quando potrebbe formarsi un Ciclone Mediterraneo, chiamato affettuosamente "Pulcinella" in riferimento al periodo del Carnevale. Questo ciclone potrebbe causare piogge intense, anche temporalesche, e abbondanti nevicate sulle Alpi a partire da altitudini comprese tra i 1000 e i 1200 metri.

La notizia più rilevante riguarda l'ampia estensione del ciclone, che potrebbe colpire duramente l'intera Italia, in una situazione che non si verificava da mesi. È importante prestare attenzione ai forti venti di Scirocco che, dopo aver attraversato i mari circostanti, potrebbero portare un surplus di umidità, favorendo la formazione di tempeste di dimensioni considerevoli.

Si tratta di una delle configurazioni meteorologiche più pericolose per l'Italia, con particolare attenzione alla possibile persistenza dei fenomeni che potrebbero causare notevoli quantità di precipitazioni, equivalenti a quanto normalmente cade durante l'intero mese. Va tenuto presente che mancano ancora diversi giorni e, come sempre nelle previsioni a medio termine, vi sono margini di incertezza riguardo alla traiettoria delle perturbazioni. Tuttavia, è imminente un periodo di maltempo che richiede la massima attenzione e coinvolgerà gran parte dell'Italia.