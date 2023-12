Violenza sulle donne. Codice Rosso: una donna coraggiosa rompe il silenzio contro il marito violento

L'allontanamento dalla casa familiare e la protezione della vittima grazie al Codice Rosso

CAMPOBASSO. - Disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla vittima

Ancora una storia di vessazioni. minacce, offese e prevaricazioni tra le pareti domestiche. Un amore malato, una relazione che col passare del tempo tempo si era trasformata in un vero e proprio incubo.

Vittima una donna costretta a subire le pressioni del marito violento, inutili i suoi tentativi di ricondurlo alla ragione. Poi la decisione di ribellarsi e mettere fine alla violenza. Ha quindi denunciato l'uomo. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile di Campobasso hanno fatto emergere un grave quadro indiziario a suo carico.

I maltrattamenti andavano avanti da tempo, ripetuti gli episodi di aggressione fisica che la donna, forse per paura, sopportava in silenzio non trovando forse il coraggio di mettere fine alla quella relazione. Grazie all'applicazione del codice rosso il gip del tribunale di Campobasso ha diposto in maniera tempestiva per l'uomo la misura cautelare con l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla moglie e a tutti i luoghi da lei frequentati. (Rainews)