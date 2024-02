Comuni Virtuosi. Maida, tra i primi comuni ad approvare il bilancio di previsione 2024-2026.

MAIDA, 28 FEB. - Si è svolto ieri Il Consiglio Comunale di Maida chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2024-2026. L'Assemblea, riunita presso la Sala consiliare, ha dato, a maggioranza, il via libera al documento finanziario relativo al prossimo triennio. Un documento che tiene conto delle linee programmatiche e di mandato e degli ulteriori indirizzi approvati dalla Giunta.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro finora portato avanti” - dichiara il sindaco Galdino Dario Amantea che aggiunge “Il dato saliente è l’invarianza della pressione fiscale. Non aumentano i tributi e rimangono inalterati i servizi. In un momento di grave difficoltà economica per il paese, con riflessi evidenti anche per la finanza locale, questo è un risultato straordinario, frutto di una precisa volontà di questa amministrazione.”

Una manovra coerente che continua a dimostrare la capacità dell'Amministrazione di saper gestire, in maniera efficiente le spese, per dare risposte rapide e certe a cittadini. L'approvazione, com'è noto, è avvenuta in largo anticipo rispetto al passato, e rispetto alle tempistiche generali.

“Approvare il bilancio a pochi mesi dalla fine dell’anno - dichiara l'assessore al bilancio Giuseppe Graziano - e’ un dato politico importante considerata anche la proroga che il governo ha dato al 15 marzo”. Onorare anzitempo questo adempimento dimostra la presenza di una macchina organizzativa e gestionale del bilancio molto valida”.

Il documento evidenzia come non ci siano problemi finanziari e ci permette, altresì, di scongiurare qualsiasi esercizio o gestione provvisoria, consentendo alla macchina amministrativa di lavorare a pieno regime fin dai primi mesi del 2024. “Siamo entusiasti – precisa ancora il Sindaco - del lavoro che, con impegno, coordinazione e spirito di collaborazione, stiamo portando avanti. Un risultato di cui siamo orgogliosi, perché consentirà di non arrestare neppure per un giorno il lavoro del nostro Comune. In questo modo continueremo a rispondere con tempestività alle esigenze della comunità di Maida, garantendo stabilità finanziaria all'Ente e attuando una pianificazione strategica a breve, medio e lungo periodo che consentirà di programmare le sfide future con una sempre più efficace gestione delle nostre risorse”.