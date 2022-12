Comuni Virtuosi. Marcellinara riparte dalla lettura: terzo posto nazionale, i dettagli

Comuni Virtuosi. Marcellinara riparte dalla lettura: terzo posto nazionale nella graduatoria dei progetti finanziati dal bando “Città che legge”

Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Riconosciuto il grande lavoro svolto per fare crescere e conoscere Marcellinara sotto l’aspetto culturale”

Il Comune di Marcellinara è risultato terzo nella graduatoria finale dei comuni, sotto i 5mila abitanti, vincitori del bando “Città che legge” per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. Il bando, promosso dal Centro per il libro e la lettura, era rivolto, infatti, ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, mettendo a disposizione un totale di un milione di euro da assegnare a 34 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura.

Il progetto “Marcellinara che legge”, per un importo pari a 18mila euro, è stato ritenuto, dunque, esemplare per la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale, fermamente convinta che la lettura possa arricchire la comunità, rappresentando un valore su cui investire e dal quale partire con l’obiettivo di far crescere tutto il territorio di riferimento ed i suoi principali attori.

“E’ stato riconosciuto – ha commentato con soddisfazione il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo – il grande impegno svolto per far rinascere Marcellinara, farla conoscere ed apprezzare per la sua vivacità e ricchezza culturale a livello nazionale. Racconto l’aneddoto da cui è partito questo progetto. Un giorno – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – mentre entravo negli uffici comunali lasciavo casualmente sulla scrivania d’ingresso un libro; dopo un po' ho notato che chi era in attesa per il disbrigo di alcune pratiche psi avvicinava al libro e lo prendeva per leggerlo. Da lì l’idea. Perché non pensare ad una biblioteca diffusa?”

Ed infatti, il progetto, curato dalla Responsabile dell’Area Amministrativa Amelia Torchia con il supporto della società Progean, punta proprio alla realizzazione di una biblioteca diffusa su tutto il territorio comunale, negli spazi al chiuso ed all’aperto (parchi-giochi ed area fitness prima di tutto), coinvolgendo scuola, esercizi commerciali, associazioni locali e privati. Grande attenzione all’inclusività: il progetto, infatti, si apre, con sensibilità ed attenzione, alle persone diversamente abili, attraverso l’utilizzo delle tecnologie oggi disponibili per favorire l’accesso ai libri da parte di tutti, senza alcuna esclusione.

A supporto della proposta, è stato siglato anche un patto locale per la lettura, che è stato sottoscritto dall’Istituto Comprensivo Statale “Don Giuseppe Maraziti” di Marcellinara; Enjoy Italia (Associazione culturale e Formazione); Centro cultura 26 (Associazione organizzatrice del Festival internazionale del dialetto); I Fili di Arianna (Associazione Femminile Culturale); Consulta Giovani “Antonio Megalizzi”; Pro Loco Marcellinara; La Persona al Centro (Associazione no-profit); Edicola “Target”; Bar “La Piazzetta”.

Nel frattempo a Marcellinara è stata riconfermata anche per il biennio 2022/2023, la qualifica di “Città che legge”. In fase avanzata di programmazione l’attività della Biblioteca Comunale “Tommaso Scalise” per l’anno 2023, curata dal Consigliere comunale delegato Francesco Rizzuto, per la realizzazione di nuovi progetti con rassegne specifiche ed incontri con gli autori.