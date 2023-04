Catanzaro. Concerto 1° Maggio "V edizione" - Parco Gaslini, ecco il programma completo

Con enorme piacere e soddisfazione, Casa Gaslini in collaborazione con l’Associazione SeaSide Cultura di Antonio Ursino, L’Associazione Fantasya, con il supporto della Pro Loco di Catanzaro ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria rappresentato dall’Onorevole Filippo Mancuso; con la Direzione Artistica dell’evento affidata a Francesco Iaconantonio ed il progetto grafico di Giovanni Audino, presentano una nuova interessante manifestazione per la città di Catanzaro:

“1 MAGGIO PARCO GASLINI – V Edizione”. Una giornata dedicata all’arte (musica, canto, danza, cabaret, teatro, hobby e artigianato) il tutto accompagnato da stand di street food e beer corner nell’area ristoro antistante il palco, con i collegamenti in diretta di Radio Valentina Soverato e Umg Web radio che intervisteranno tutti i protagonisti che si alterneranno sul palco. A condurre il concerto due giovani talenti del territorio: Mattia Battaglia (affermato speaker radiofonico) e Carmen Folino (valente cantante e presentatrice) con il supporto di un volto noto della nostra terra e non solo, l’attore Rino Rodio.

Il 1 Maggio al Parco Gaslini è ormai una vera e propria istituzione in città, un evento storicizzato che si ripete puntualmente dal 2017 e che anno dopo anno si arricchisce di nuove ed interessanti collaborazioni e grandi partecipazioni, sostenuto da un cospicuo pubblico di giovani, ma non solo, che attendono l’evento per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza e del sano divertimento.

Anche questa manifestazione evidenzia la sinergia e la collaborazione avviata ormai da qualche mese tra Casa Gaslini, SeaSide Cultura ed il Direttore Artistico Francesco Iaconantonio. Dopo l’enorme successo registrato con i due eventi Natalizi: l’8 dicembre il giorno della Festa dell'Immacolata Concezione con l’undicesima edizione di MariNatale ed il 17 dicembre con La Magia del Natale, le manifestazioni Happyfania al parco e Carnevale al Parco Gaslini, (che hanno visto la partecipazione ed il grande entusiasmo di migliaia di persone all’interno del Parco Gaslini) la kermesse del 1 maggio 2023 al Parco Gaslini, rappresenta una naturale prosecuzione di un lavoro all’insegna dell’amore e la dedizione per il quartiere marinaro e per la città di Catanzaro.

L’evento avrà inizio già nella mattinata con spettacoli di intrattenimento e animazione per bambini (dalle ore 11.00) e proseguirà poi dalle ore 13.00 alle 23.00 con il concerto vero e proprio, su un palco delle grandi occasioni.

Di seguito i nomi dei protagonisti che si alterneranno sul palcoscenico: