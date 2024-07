Arrestato a Stefanaconi: nascondeva fucile, munizioni e marijuana in un casolare

La Squadra Mobile di Vibo Valentia porta alla luce un'attività illecita in un'area agricola

STEFANACONI - Un individuo è stato arrestato e posto ai domiciliari a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto un'attività illecita all'interno di un casolare.

Secondo quanto riferito dagli investigatori della Polizia di Stato, durante una perquisizione condotta con l'ausilio dell'Unità cinofila della Questura, è stato individuato un casolare utilizzato dall'uomo come ricovero per attrezzi agricoli. Tuttavia, all'interno di una cassapanca nel sottotetto, è stato trovato un fucile clandestino, accompagnato da munizioni, comprese due cartucce camerate e tredici cartucce aggiuntive. Inoltre, è stata rinvenuta una quantità di marijuana, già confezionata e pronta per la vendita, pari a poco più di cento grammi.

Le indagini hanno anche portato alla scoperta di due pistole scacciacani prive del previsto tappo rosso, ulteriore elemento che ha sollevato sospetti sulle attività illegali condotte nel casolare.

Il sospettato è stato immediatamente arrestato e posto ai domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La scoperta di armi da fuoco e droga in un'area agricola solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza della comunità locale e alla presenza di attività illegali nella zona.

Le autorità competenti hanno assicurato che continueranno a vigilare attentamente su tali situazioni e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica e contrastare il traffico illegale di armi e droga.

La vicenda conferma l'importanza del costante impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine organizzato e proteggere i cittadini dalla presenza di armi illegali e sostanze stupefacenti sul territorio. (Ansa)