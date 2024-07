Incendio a Settingiano: Intervento delle squadre dei Vvf del Comando di Catanzaro (Video)

Incendio a Settingiano causato da fuga di gas: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

SETTINGIANO, 13 MAG. - Stamani, in via Carolina Canale Franco, a Settingiano, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenuti prontamente per fronteggiare un incendio scatenato da una fuga di gas metano proveniente da una tubatura della rete di distribuzione interrata.

Secondo quanto riportato da un portavoce di Italgas, le fiamme sono state innescate da un danneggiamento causato da un'impresa terza, non affiliata a Italgas, che stava operando sui sottoservizi nella zona.

L'intervento dei vigili del fuoco, con un contingente di 10 unità e tre automezzi, è stato cruciale nel mantenere sotto controllo la colonna di fuoco, impedendo che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. Nel frattempo, il personale tecnico di Italgas è stato mobilitato per garantire la sicurezza dell'area interessata.

Le alte temperature generate dall'incendio hanno causato danni alle strutture esterne delle abitazioni, ma fortunatamente non si segnalano feriti tra i residenti.

Per precauzione, l'accesso agli appartamenti coinvolti è stato temporaneamente interdetto, in attesa di ulteriori verifiche tecniche.

Una volta individuata e isolata la perdita di gas, i vigili del fuoco hanno completato con successo l'estinzione delle fiamme, evitando ulteriori danni alla comunità locale.

L'episodio sottolinea l'importanza di una stretta supervisione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas per prevenire incidenti potenzialmente pericolosi come questo.