Controesodo: traffico intenso e bollino rosso. Viabilità Italia, lunghe attese per imbarchi Reggio C

Controesodo: traffico intenso e bollino rosso. Viabilità Italia, lunghe attese per imbarchi Reggio Calabria

ROMA, 23 AGO - Tutta la giornata odierna è segnalata con la previsione di traffico intenso a bollino rosso per il rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale, nonché per i movimenti a corto raggio verso le località turistiche. Per favorire il movimento del traffico leggero, è già attiva dalle ore 7.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che sarà in vigore sino alle ore 22.00.



Il traffico è molto intenso ed in aumento con code alle barriere autostradali e ai caselli di uscita verso le località marine. I flussi maggiori di traffico si registrano ora sulla A1 tra Lombardia ed Emilia Romagna e sulla A14 nel nodo bolognese e tra Marche ed Abruzzo, sia nella direttrice nord che verso il sud. Le maggiori criticità sono registrate nelle seguenti località: A1: code per lavori tra Fidenza e bivio A1/A15 verso sud: per chi proviene da Milano è consigliata l'uscita a Fidenza per il rientro in A1 dall'A15, casello di Parma ovest; in direzione opposta, sempre per lavori, code tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15 in direzione Milano; A1: code a tratti sull'innesto verso la A22 in direzione di Milano, per il traffico intenso; A1:code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso, in direzione Milano; A1: code per lavori tra Capua e Caianello, in direzione nord; A30: coda di 4 km alla barriera di Salerno in direzione Napoli e di 1 km in direzione Salerno; A14: rallentamenti con code a tratti in direzione di Bologna, verso nord, tra Rimini nord e Castel San Pietro, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, tra Pineto e Pescara nord, tra Pescara sud e Pescara ovest; in direzione sud, verso Bari, traffico rallentato con code tra Bologna Fiera e Bivio A14/Diramazione Ravenna e tra Faenza e Rimini per traffico intenso; A22: rallentamenti con code tra Bolzano e Rovereto, in direzione sud, per traffico intenso; code a tratti di 2 km a Carpi per l'innesto sull'A1; in direzione opposta, verso il Brennero, traffico rallentato con code per traffico intensotra Affi e Rovereto nord.



Traffico intenso al porto di Messina per gli imbarchi per Reggio Calabria, con attesa di 30 minuti in aumento. Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare. Un incendio ha provocato la caduta di materiale sulla carreggiata sulla SS90 in località Montaguto, che ora è chiusa. Traffico fortemente rallentato con code in Sicilia sulla SS113 a Partinico, per incidente, e sulla RA 15 località Gravina di Catania per il traffico intenso. In Piemonte sulla SS21 in località Aisone traffico intenso con rallentamenti e code verso il confine con la Francia.