Controesodo: traffico intenso e code su autostrade e statali. Viabilità Italia, su strade che collegano le località turistiche

ROMA, 22 AGO - Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico in questa giornata da bollino rosso, che ha registrato traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla viabilità statale che collega le località turistiche. Alle ore 16.00 sono cessate le limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che torneranno in vigore domani mattina, domenica 23 agosto, dalle ore 7.00 e sino alle ore 22.00.



Di seguito le situazioni di maggiore criticità: A1: code a tratti di 9 km tra Terre di Canossa-Campegine e Bivio A1/A15 verso Milano per lavori, con tempo di percorrenza di 50 minuti (uscita consigliata per chi proviene da Bologna quella di Reggio Emilia per proseguire sulla SS9 per il rientro a Fidenza); A1: code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso, in direzione Milano, e code a tratti per 5 km tra Ponzano Romano e Attigliano per traffico intenso, sempre in direzione nord; A1: ancora code a tratti tra Caserta nord e Caianello verso Roma per traffico molto intenso (tratto con percorrenza di 50 minuti).



Chi da Salerno è diretto in A1, in alternativa alla A30 ove vi sono code, può percorrere la A3 Napoli-Salerno; per chi viene dalla Puglia è consigliato proseguire sulla A14 fino a Pescara, per raggiungere Roma e Firenze con la A25-A24, oppure utilizzare la A16 fino a Benevento e uscire per raggiungere la A1 a Caianello percorrendo la SS372: indicazioni diffuse sulla rete con pannelli a messaggio variabile; A30: coda di 2 km per l'immissione in A1 e di 1 km alla barriera di Salerno in direzione di Roma; A12: code a tratti a causa del traffico intenso nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa Nord e l'allacciamento con l'A15, in direzione Genova; A14: rallentamenti con code a tratti tra Poggio Imperiale e Porto Sant'Elpidio e tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna; A16: coda di 4 km tra Lacedonia e Grottaminarda verso Napoli per riduzione di carreggiata; A22: rallentamenti con code a tratti tra Chiusa ed Affi verso sud, con coda di 6 km per l'innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord rallentamenti con code a tratti tra Rovereto e Trento. Al porto di Messina ci sono fino a tre ore di attesa per l'imbarco verso Villa San Giovanni. Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare. Si registrano rallentamenti con code a tratti sulla SS51 all'altezza dell'innesto con la SS13 in direzione sud e sulla SS16 in Puglia in direzione nord.