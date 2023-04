Convittiadi Catanzaro: Antonio Montuoro al Fianco del Convitto "Galluppi" per un'Occasione Unica in Calabria

Convittiadia Catanzaro, una occasione unica per la Calabria. Il Consigliere regionale Montuoro: al fianco del Convitto “Galluppi” affinché tutti i soggetti coinvolti possano vivere serenamente questa esperienza stimolante

CATANZARO, 14 APR. “Dal 30 aprile al 7 maggio la Calabria accoglierà migliaia di studenti provenienti da tutto il Paese: un’occasione unica per far conoscere il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e storico grazie alla VX edizione delle Convittiadi che si terranno a Catanzaro, all’insegna dello sport. Per la prima volta nella storia di questo importante progetto nato proprio per favorire lo sviluppo armonico degli studenti attraverso la formazione sportiva che insegna al rispetto, alla consapevolezza di sé e degli altri nell’importanza dello spirito di squadra, si tiene in una regione del Sud. Siamo davvero orgogliosi e onorati di poter contribuire come Istituzione regionale, supportando un evento che ci permetterà di entrare nella storia di questa manifestazione, grazie all’impegno, alla passione e alla lungimiranza del Convitto nazionale “Galluppi” di Catanzaro, guidato dalla dirigente scolastica Cinzia Scozzafava, a cui l’Associazione nazionale degli Istituti educativi statali ha affidato l’arduo compito dell’organizzazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Bilancio in Consiglio regionale, Antonio Montuoro.

“Le “Convittiadi” sono state pensate come un progetto itinerante con l’obiettivo di far conoscere il territorio italiano agli studenti convittori e semiconvittori frequentanti i primi due anni della scuola secondaria di I grado e il biennio della scuola secondaria II grado – spiega Montuoro -. I mille e 800 studenti che arriveranno nella nostra regione, quindi, avranno modo di scoprirne le bellezze, i colori e i sapori, grazie anche alla sana competizione e allo sport: si tratta, quindi, un avvenimento altamente educativo per gli studenti coinvolti e dallo stesso tempo stimolante e proficuo per coloro che lo realizzano attraverso il lavoro comune di tutti gli operatori a cui auguriamo buon lavoro”.

“Un ringraziamento – conclude Montuoro - va fatto alla vice presidente della Giunta regionale, Giusy Princi, che ha accolto la mia sollecitazione a contribuire al finanziamento dell’evento con importante contributo che ha consentito di perfezionare il programma. Abbiamo raccolto le preoccupazioni e le istanze del territorio, che sono state individuate anche grazie alla sensibilità del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che continua ad avere un rapporto molto intenso con la sua regione e la sua comunità. Siamo schierati in prima linea affinché tutti i soggetti coinvolti possano vivere serenamente questa esperienza stimolante e trasformarla in un ricordo prezioso nel percorso di crescita umana e culturale”.

CATANZARO, 14 APR. “Dal 30 aprile al 7 maggio la Calabria accoglierà migliaia di studenti provenienti da tutto il Paese: un’occasione unica per far conoscere il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e storico grazie alla VX edizione delle Convittiadi che si terranno a Catanzaro, all’insegna dello sport. Per la prima volta nella storia di questo importante progetto nato proprio per favorire lo sviluppo armonico degli studenti attraverso la formazione sportiva che insegna al rispetto, alla consapevolezza di sé e degli altri nell’importanza dello spirito di squadra, si tiene in una regione del Sud. Siamo davvero orgogliosi e onorati di poter contribuire come Istituzione regionale, supportando un evento che ci permetterà di entrare nella storia di questa manifestazione, grazie all’impegno, alla passione e alla lungimiranza del Convitto nazionale “Galluppi” di Catanzaro, guidato dalla dirigente scolastica Cinzia Scozzafava, a cui l’Associazione nazionale degli Istituti educativi statali ha affidato l’arduo compito dell’organizzazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Bilancio in Consiglio regionale, Antonio Montuoro.

“Le “Convittiadi” sono state pensate come un progetto itinerante con l’obiettivo di far conoscere il territorio italiano agli studenti convittori e semiconvittori frequentanti i primi due anni della scuola secondaria di I grado e il biennio della scuola secondaria II grado – spiega Montuoro -. I mille e 800 studenti che arriveranno nella nostra regione, quindi, avranno modo di scoprirne le bellezze, i colori e i sapori, grazie anche alla sana competizione e allo sport: si tratta, quindi, un avvenimento altamente educativo per gli studenti coinvolti e dallo stesso tempo stimolante e proficuo per coloro che lo realizzano attraverso il lavoro comune di tutti gli operatori a cui auguriamo buon lavoro”.

“Un ringraziamento – conclude Montuoro - va fatto alla vice presidente della Giunta regionale, Giusy Princi, che ha accolto la mia sollecitazione a contribuire al finanziamento dell’evento con importante contributo che ha consentito di perfezionare il programma. Abbiamo raccolto le preoccupazioni e le istanze del territorio, che sono state individuate anche grazie alla sensibilità del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che continua ad avere un rapporto molto intenso con la sua regione e la sua comunità. Siamo schierati in prima linea affinché tutti i soggetti coinvolti possano vivere serenamente questa esperienza stimolante e trasformarla in un ricordo prezioso nel percorso di crescita umana e culturale”.