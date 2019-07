Corea Nord: Giappone, 'test missilistico spiacevole'. Ministro Difesa analizza informazioni con Seul

TOKYO, 25 LUGLIO - Il ministro della Difesa giapponese, Takeshi Iwaya, definisce l'ultimo test missilistico della Corea del Nord "alquanto spiacevole". Lo riferisce l'agenzia Jiji dopo la notizia del lancio di due vettori a corto raggio effettuato da Pyongyang dalla città di Wonsan, a est della capitale. I vettori hanno viaggiato per 430 chilometri raggiungendo un'altitudine di 50 km e sono finiti nel Mar del Giappone. Secondo le fonti governative citate dalle agenzie nipponiche, i vettori non hanno raggiunto la zona economica esclusiva (Zee), non rappresentando un rischio alla sicurezza del Paese. Iwaya ha detto che il governo analizzerà le informazioni con la cooperazione della Corea del Sud e degli Stati Uniti. L'ultimo lancio di missili balistici a corto raggio effettuato da Pyongyang, era avvenuto lo scorso 9 maggio.