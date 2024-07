Operazione Dda e Polizia: 9 Arresti tra Roma e Calabria per traffico di droga, Cocaina, Hashish e Marijuana

Smantellata un'organizzazione criminale: sequestrato oltre un quintale di stupefacenti tra Cocaina, Hashish e Marijuana

In un'importante operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) e dalla Polizia di Stato, sono state arrestate nove persone, segnando un colpo significativo contro il traffico di droga tra Roma e la Calabria. L'operazione, avviata a giugno 2021 e conclusa ad agosto 2022, ha portato al sequestro di oltre 100 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

Dettagli dell'operazione

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Dda. Le persone arrestate comprendono sei romani, due individui della provincia di Reggio Calabria e un cittadino di origini romene, tutti noti alle forze dell'ordine. Il gruppo criminale, ben organizzato e operante in maniera verticistica, aveva la sua base operativa nella zona nord di Roma e contatti con gruppi criminali in Calabria.

Per sette degli arrestati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, uno è stato posto agli arresti domiciliari e per il nono è stato previsto l'obbligo di dimora. Il capo dell'organizzazione, un 36enne romano già ai domiciliari, utilizzava la propria compagna per mantenere i contatti con i membri del gruppo e per impartire disposizioni relative ai trasporti e alla distribuzione di droga.

Metodi e strategie del gruppo criminale

Il gruppo provvedeva all'approvvigionamento e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana a Roma, riciclando i proventi delle attività illecite in una struttura ricettiva alle porte della Capitale. Gli indagati hanno dimostrato una notevole abilità nel eludere i controlli delle forze dell'ordine, utilizzando apparati telefonici criptati per le comunicazioni.

Sequestri e Intercettazioni

Le indagini, condotte con il coordinamento della Dda di Roma, hanno permesso di individuare le figure di spicco dell'organizzazione e di sequestrare oltre un quintale di stupefacenti in diverse operazioni. Nonostante le tecniche sofisticate di elusione dei controlli, le forze dell'ordine sono riuscite a documentare le attività del gruppo e a raccogliere prove sufficienti per emettere i provvedimenti di arresto.

Questa operazione rappresenta un'importante vittoria nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata tra Roma e la Calabria. L'azione coordinata della Dda e della Polizia di Stato ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale ben strutturata, assicurando alla giustizia i suoi membri e sequestrando ingenti quantità di sostanze stupefacenti.