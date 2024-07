Previsioni meteo weekend: Italia sotto la morsa della canicola – I dettagli

L'anticiclone Caronte porta temperature estreme e afa opprimente, fino a 40°c in molte città. ecco i consigli per affrontare il caldo.

Torna il grande caldo nel corso del weekend con l'anticiclone Caronte

Prepariamoci dunque a boccheggiare a causa non solo del calore estremo, ma anche dell'afa opprimente.

Sabato 27 luglio:

Dopo un Venerdì 26 Luglio all'insegna di un caldo ancora ben sopportabile, da Sabato 27 Luglio l'anticiclone Caronte inizierà ad espandersi nuovamente sul nostro Paese, regalandoci un inizio di weekend all'insegna del sole e di temperature in aumento. Non sono tuttavia da escludere isolati rovesci temporaleschi sui rilievi alpini e qualche isolato acquazzone sulla dorsale appenninica, specie abruzzese.

Domenica 28 luglio

Attenzione poi alla giornata di Domenica 28 Luglio in quanto sarà quella più calda del fine settimana, quella che ci introdurrà definitivamente all'interno di questa nuova ondata di caldo africano. Il giorno di festa non solo trascorrerà sotto il segno del bel tempo, ma sarà anche caratterizzato da temperature che potranno salire fino a sfiorare la soglia dei 40°C in molte città, da nord a sud.

Caldo e Afa in aumento: i consigli

Con l'arrivo di temperature così elevate, è fondamentale adottare precauzioni per proteggersi dal caldo estremo:

1. Bere molta acqua.

2. Evitare le ore più calde della giornata.

3. Utilizzare condizionatori o ventilatori.

4. Indossare abiti leggeri e chiari.

5. Mangiare cibi freschi e leggeri.

L'aumento del tasso di umidità renderà ancora più opprimente la qualità dell'aria con un sensibile aumento dell'indice di disagio bio-climatico (Humidex), che contribuirà inoltre a rendere le notti di stampo tropicale con valori minimi che non riusciranno a scendere sotto la soglia dei 20°C.

Prospettive: Caronte ad oltranza

Purtroppo, le previsioni a medio termine non sono incoraggianti per chi non sopporta questo tipo di clima. I principali Centri di Calcolo indicano infatti che l'anticiclone Caronte potrebbe persistere almeno fino alla fine della prossima settimana, prolungando questa fase di caldo intenso e confermando così l'ipotesi di un Luglio 2024 tra i più caldi di sempre.

Nei prossimi aggiornamenti cercheremo di capire quali saranno le giornate peggiori e soprattutto se ci saranno segnali di un possibile ritorno a un clima meno caldo e opprimente.