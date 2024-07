Giochi di Parigi 2024 tra pioggia e sorprese: tutti i nomi degli atleti italiani, tutti i dettagli

La Cerimonia di Apertura dei Giochi di Parigi 2024 tra Pioggia e Sorprese

I XXXIII Giochi Olimpici di Parigi sono iniziati sotto una pioggia battente, in una cerimonia d'apertura segnata dall'acqua e dalle sorprese, la prima nella storia a svolgersi fuori dallo stadio olimpico. La Senna è stata il fulcro dell'evento, con 85 bateaux mouches che hanno trasportato circa 6.800 atleti di 204 delegazioni lungo il fiume.

Una Serata di Emozioni e Magia

Il gran finale ha visto la partecipazione di Marie-José Pérec, tre volte campionessa olimpica, e Teddy Rinner, tre volte oro nel judo, che hanno contribuito a rendere la serata memorabile. Celine Dion ha regalato un'esibizione leggendaria cantando l'Hymne à l'Amour di Edith Piaf, mentre la Senna si trasformava in una discoteca all'aria aperta.

Il Trionfo degli Azzurri sotto la Pioggia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente con impermeabile e poncho, ha assistito all'arrivo degli azzurri. Gianmarco Tamberi, portabandiera dell'Italia, ha dichiarato: "È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni". Anche Arianna Errigo, l'altra portabandiera, ha espresso la sua emozione: "È stato stupendo condividerlo con tutti. La pioggia? Nonostante il trucco e parrucco, è andata così: è stato unico, come è unica questa squadra".

Atleti Italiani e la Loro Provenienza

Ecco un elenco degli atleti italiani presenti ai Giochi di Parigi 2024 e le loro città di provenienza:

Tutti i nomi dei veneti in azzurro per i Giochi della XXXIII Olimpiade

Questo l'elenco completo, in ordine alfabetico:

Ecco l'elenco degli atleti italiani qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024, ordinati alfabeticamente per disciplina:

Arrampicata Sportiva

Beatrice Colli Regione: Lombardia

Città: Lecco Camilla Moroni Regione: Liguria

Città: Genova Laura Rogora Regione: Lazio

Città: Roma Matteo Zurloni Regione: Lombardia

Città: Milano

Atletica

Alice Mangione Regione: Sicilia

Città: Palermo Alice Muraro Regione: Veneto

Città: Padova Alessandro Sibilio Regione: Campania

Città: Napoli Andrea Dallavalle Regione: Emilia-Romagna

Città: Piacenza Andy Diaz Regione: Lombardia

Città: Milano Anna Bongiorni Regione: Toscana

Città: Pisa Antonella Palmisano Regione: Puglia

Città: Mottola Ayomide Folorunso Regione: Emilia-Romagna

Città: Fidenza Catalin Tecuceanu Regione: Veneto

Città: Treviso Chituru Ali Regione: Lombardia

Città: Monza Claudio Stecchi Regione: Toscana

Città: Firenze Dalia Kaddari Regione: Sardegna

Città: Cagliari Daniele Meucci Regione: Toscana

Città: Pisa Davide Re Regione: Piemonte

Città: Imperia Diego Aldo Pettorossi Regione: Emilia-Romagna

Città: Bologna Dariya Derkach Regione: Campania

Città: Salerno Daisy Osakue Regione: Piemonte

Città: Torino Elena Bellò Regione: Veneto

Città: Vicenza Eleonora Giorgi Regione: Lombardia

Città: Milano Elisa Molinarolo Regione: Veneto

Città: Treviso Eloisa Coiro Regione: Lazio

Città: Roma Emmanuel Ihemeje Regione: Veneto

Città: Padova Eyob Faniel Regione: Veneto

Città: Bassano del Grappa Federica Del Buono Regione: Veneto

Città: Vicenza Federico Riva Regione: Lombardia

Città: Milano Fausto Desalu Regione: Lombardia

Città: Castiglione delle Stiviere Francesco Fortunato Regione: Puglia

Città: Andria Gianmarco Tamberi Regione: Marche

Città: Ancona Giovanna Epis Regione: Veneto

Città: Mestre Lorenzo Simonelli Regione: Lazio

Città: Roma Luca Sito Regione: Lombardia

Città: Milano Leonardo Fabbri Regione: Toscana

Città: Firenze Larissa Iapichino Regione: Toscana

Città: Firenze Ludovica Cavalli Regione: Liguria

Città: Genova Marcell Jacobs Regione: Lombardia

Città: Desenzano del Garda Massimo Stano Regione: Puglia

Città: Palo del Colle Mattia Furlani Regione: Lazio

Città: Roma Nadia Battocletti Regione: Trentino-Alto Adige

Città: Cavareno Ossama Meslek Regione: Veneto

Città: Vicenza Osama Zoghlami Regione: Sicilia

Città: Palermo Pietro Arese Regione: Piemonte

Città: Torino Rebecca Sartori Regione: Veneto

Città: Schio Riccardo Orsoni Regione: Emilia-Romagna

Città: Parma Roberta Bruni Regione: Lazio

Città: Roma Sara Fantini Regione: Emilia-Romagna

Città: Fidenza Simone Barontini Regione: Marche

Città: Ancona Stefano Sottile Regione: Piemonte

Città: Borgosesia Sveva Gerevini Regione: Lombardia

Città: Cremona Sofiia Yaremchuk Regione: Lazio

Città: Roma Valentina Trapletti Regione: Lombardia

Città: Seregno Yeman Crippa Regione: Lombardia

Città: Trento Yassin Bouih Regione: Emilia-Romagna

Città: Reggio Emilia Zaynab Dosso Regione: Emilia-Romagna

Città: Modena Zane Weir Regione: Puglia

Città: Bari

Badminton

Giovanni Toti Regione: Piemonte

Città: Torino

Beach Volley

Adrian Carambula Regione: Emilia-Romagna

Città: Ravenna Alex Ranghieri Regione: Friuli-Venezia Giulia

Città: Cordenons Marta Menegatti Regione: Veneto

Città: Rovigo Paolo Nicolai Regione: Abruzzo

Città: Ortona Samuele Cottafava Regione: Emilia-Romagna

Città: Bologna Valentina Gottardi Regione: Veneto

Città: Rovigo

BMX Racing

Pietro Bertagnoli Regione: Veneto

Città: Verona

Breaking

Antilai Sandrini Regione: Lombardia

Città: Milano

Canoa Slalom

Giovanni De Gennaro Regione: Lombardia

Città: Brescia Marta Bertoncelli Regione: Emilia-Romagna

Città: Ferrara Paolo Ceccon Regione: Veneto

Città: Treviso Stefanie Horn Regione: Lombardia

Città: Brescia

Canoa Sprint

Carlo Tacchini Regione: Piemonte

Città: Verbania Gabriele Casadei Regione: Emilia-Romagna

Città: Ravenna Nicolae Craciun Regione: Emilia-Romagna

Città: Ravenna

Canottaggio

Andrea Panizza Regione: Lombardia

Città: Lecco Giacomo Gentili Regione: Lombardia

Città: Cremona Luca Chiumento Regione: Veneto

Città: Padova Nicolò Carucci Regione: Lombardia

Città: Milano

Nuoto

Giovanni Caserta Regione: Calabria

Città: Catanzaro

Pallavolo

Daniele Lavia Regione: Calabria

Città: Cosenza Gabriele Laurenzano Regione: Calabria

Città: Cosenza

Taekwondo

Simone Alessio Regione: Calabria

Città: Sellia Marina (Catanzaro)

Tiro a segno

Massimo Spinella Regione: Calabria

Città: Reggio Calabria

Tuffi

Giovanni Tocci Regione: Calabria

Città: Cosenza

La cerimonia ha rappresentato una svolta anche per il mondo dello sport, che ha già programmato i Giochi degli E-Sports in Arabia Saudita nel 2025. Parigi, che nel 1894 ha dato il via alle Olimpiadi moderne grazie a Pierre de Coubertin, ha ospitato un evento che ha richiamato tanti Capi di Stato.

Un finale iconico

All'arrivo al Trocadéro, dove le bandiere dei Paesi sono state prese in consegna dai volontari, il pubblico ha assistito a uno spettacolo di fuochi d'artificio. Nonostante la pioggia, la cerimonia è stata un trionfo di innovazione e cultura, con un entusiasta Gianmarco Tamberi che ha concluso: "Che sia un'Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido Paese! In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra pazzesca, spacchiamo tutto".

Con la speranza che il meteo migliori, l'Italia si prepara a vivere questi Giochi Olimpici con lo spirito di squadra e l'entusiasmo che da sempre contraddistinguono gli azzurri.