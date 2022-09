Coronavirus: da Lilly Italia insulina gratis a ospedali Per 1 milione euro. Prodotta a Sesto Fiorentino

FIRENZE, 15 MAR - In questo momento di difficoltà per la pandemia da Covid 19, la Fondazione Lilly annuncia la donazione agli ospedali dell'insulina prodotta nel sito farmaceutico Lilly a Sesto Fiorentino per un valore di 1 milione di euro.

Il farmaco, salvavita per le persone con diabete, sarà reso disponibile gratuitamente agli ospedali italiani secondo le modalità di distribuzione indicate dalle Istituzioni. "Siamo chiamati in un momento di grande emergenza - spiega Huzur Devletsah, presidente della Fondazione Lilly - a mettere tutto il nostro impegno per tutelare la salute delle persone".