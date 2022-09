Coronavirus: farmacie ospedaliere, subito assunzioni.Procedere velocemente e "autorizzare

ROMA, 19 MAR - Contro carenza organico includere anche specializzandi tempestivamente e su tutto il territorio nazionale il reclutamento di personale farmacista dirigente per le farmacie ospedaliere con inclusione anche dei farmacisti specializzati e specializzandi, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nella massima sicurezza possibile".



A chiederlo, in relazione a quanto disposto dal DL 14.2020 e vista l'attuale carenza d'organico, è la Società italiana farmacia ospedaliera (Sifo). Sifo, si sottolinea in una nota, si è inoltre attivata per raccogliere urgentemente risposte alle domande professionali su quali siano le maggiori criticità in ambito di approvvigionamento e distribuzione registrate in questo periodo, attivando una 'Rete nazionale informativa di raccolta di criticità e best practice'.