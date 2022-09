Coronavirus: Lega Pro, Ghirelli, pronti a modificare calendari. 'Dall'anno prossimo proporrò l'anticipo dell'inizio campionato'

FIRENZE, 05 MAR - ''Ogni esperienza ci deve insegnare qualcosa e noi dobbiamo essere pronti a cambiare anche prassi consolidate, quindi proporrò che l'inizio del campionato 2020-2021 venga anticipato di una o due settimane per avere margini che non ci obblighino a finali di campionato faticosi e 'intasati' in caso di emergenza''. Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo le disposizioni prese dal Governo per l'emergenza coronavirus. ''Governare l'emergenza vuol dire essere pronti ad ogni situazione e non farsi trovare scoperti ed impreparati: modificheremo il calendario se venisse messa in discussione la conclusione.

Oggi questa eventualità non esiste ma siamo pronti ad affrontare l'eventuale scenario'' ha aggiunto Ghirelli in una nota ufficiale che prende atto anche della disposizione governativa che prevede la disputa delle gare a porte chiuse fino al 3 aprile.

''Ci riserviamo la possibilità di modificare il calendario dei playoff e play out in presenza di eventi che dovessero aggravare la situazione generale e pertanto, se ci dovessimo trovare in quella malaugurata situazione, dovremo sfruttare questa opportunità''. Il presidente della Lega Pro ha concluso confidando ''nel ministro Spadafora affinché i nostri club, che vivono molto con gli incassi dello stadio e che hanno già subito perdite significative in queste settimane e nel prossimo mese ne subiranno ancora di ingenti, possano ricevere il giusto aiuto con i provvedimenti finanziari e fiscali che il governo si appresta a varare''.