Coronavirus, oggi 29.907 contagi Covid in Italia, oltre 8.600 positivi in Lombardia

ROMA, 1 NOV - Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi domenica 1 novembre. Secondo l’ultimo bollettino sono 29.907 i casi Covid nel nostro Paese e 208 i morti. In Lombardia 8.607 nuovi positivi, in Campania 3.860, 2.379 contagi in Toscana, 2.300 in Veneto, quasi 700 nelle Marche. Positivo Bonaccini. Il governo Conte pronto a nuovo dpcm con ulteriori misure restrittive da varare in settimana. Vertice tra Governo e Regioni per discutere i provvedimenti. Ipotesi restrizioni per over 70, coprifuoco alle 18, stop a mobilità tra regioni. Ministro Speranza accelera: “Misure nazionali e per territori”.



A spingere in questa direzione è anche il rapporto dell’Iss per il quale “Italia va verso Scenario 4, in rapido peggioramento”. Anche nel mondo, dove si sono superati i 46 milioni di contagi, i governi stanno imponendo nuovi lockdown a cominciare dall’Europa dove anche Regno Unito e Portogallo hanno deciso nuovi blocchi. (Fanpage)

In aggiornamento