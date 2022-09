Coronavirus, ottenuta versione sintetica in tempo record per vaccini

ROMA, 4 MAG - Ottenuta nel tempo record di una settimana la versione sintetica del nuovo coronavirus. E' stato possibile grazie alla nuova tecnica pubblicata sulla rivista Nature dall'Istituto di Virologia dell'Università svizzera di Berna, con il gruppo coordinato da Volker Thiel e Joerg Jores. "Il progresso tecnico che descriviamo permette di dare una risposta rapida ai virus emergenti e di caratterizzare le eventuali varianti del virus in tempo reale", scrivono i ricercatori nell'articolo.

I ricercatori hanno trovato il modo di clonare il virus nelle cellule di lievito. Finora si era provato a utilizzare il batterio Escherichia coli, ma con scarsi risultati in quanto i coronavirus sono troppo grandi. I ricercatori hanno utilizzato come modello le prime sequenze genetiche del virus SarsCoV2 rese disponibili all'inizio di gennaio e quella ottenuta dal coronavirus isolato in un paziente: su queste basi sono state clonate le singole sequenze genetiche e ricomposte come le tessere di un puzzle fino a ottenere i cloni che permettono di generare un genoma sintetico SarsCoV2 che ricorda da vicino il campione prelevato dal paziente, sebbene con alcune differenze nella replicazione. Il virus sintetico è stato ottenuto appena una settimana dopo la disponibilità dei frammenti di informazione genetica e la rapidità della tecnica rende possibile fornire il materiale genetico di virus direttamente alle autorità sanitarie e ai laboratori di diagnosi senza la necessità di avere accesso a campioni clinici.



Poter ricostruire un virus in laboratorio è infatti "uno strumento utile per studiare i patogeni all'origine delle epidemie", considerando che quando esplodono dei focolai di solito trascorre molto tempo prima che i campioni virali vengano consegnati alle strutture di ricerca, senza contare il rischio legato al trasporto dei virus.