Coronavirus: parte la teleassistenza per malati di Parkinson. Servizio infermieristico specializzato è fornito gratuitamente

ROMA, 18 MAR - Parte il servizio di teleassistenza infermieristica specializzata per i malati di Parkinson.

A farlo, per le Regioni più colpite dall'emergenza coronavirus (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) è la Confederazione Parkinson Italia Onlus (rete nazionale delle associazioni delle persone con Parkinson) e Careapt (una start up del gruppo farmaceutico Zambon).

Fino al 12 giugno si potrà accedere a ParkinsonCare a titolo gratuito. Per ricevere assistenza basterà chiamare il numero fisso 02 21079997 o inviare una mail a info@parkinsoncare.com.

Il servizio è attivo ogni giorno dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. ParkinsonCare da un lato supporta le persone malate affiancandole nella gestione infermieristica dei sintomi e vigilando sull'aderenza alla terapia e, dall'altro, fornisce ai loro medici curanti un monitoraggio regolare delle loro condizioni cliniche e un servizio di allerta per l'attivazione degli interventi medici necessari. "Vediamo l'innovazione digitale come abilitatore dell'innovazione sociale necessaria a vincere la sfida della cronicità, portando a casa dei malati il supporto e le competenze sanitarie che possono dare continuità alle cure - dice Orientina Di Giovanni, chief operating officer di Careapt - In un momento come questo, in cui la sfida della cronicità si incrocia con quella di un'epidemia che colpisce in modo particolare persone anziane portatrici di malattie croniche, non possiamo che fare un passo avanti e metterci a disposizione".

Per Giangi Milesi presidente della Confederazione Parkinson Italia, "la gran parte delle nostre consociate assiste nel proprio territorio le persone con Parkinson anche con il sostegno psicologico.

La chiusura di uffici e luoghi di ritrovo ha ridotto questa attività spostandola in parte sulla telefonia e via internet. Si tratta di un'azione di volontariato che andremo a integrare con il Counseling professionale di ParkinsonCare".