Coronavirus: Sindaco Falcomatà, giusta chiusura Palmi, stare attenti

REGGIO CALABRIA, 22 GIU - "Bisogna certamente tornare alla normalità, ma non possiamo permetterci passi falsi. I casi di Palmi ci dicono che il Coronavirus è ancora in circolazione e, fino alla scoperta di un vaccino efficace, dobbiamo mantenere alta la guardia".

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, in una nota, nell'esprimere solidarietà ai cittadini palmesi ed al sindaco Ranuccio, torna a parlare dell'emergenza Covid-19 sostenendo "la bontà della scelta di chiudere precauzionalmente la parte della Tonnara".

"È questo il momento - prosegue - in cui le distrazioni possono giocare un ruolo pericoloso. Abbiamo l'obbligo di rimanere vigili finché la pandemia non sarà definitivamente debellata grazie allo sforzo straordinario che, ancora oggi, vede impegnati ricercatori, uomini di scienza, medici e personale sociosanitario. In linea di massima gli indici di contagio ci dicono che abbiamo vinto numerose battaglie, ma la guerra contro il virus è ancora in atto. Dalla Piana, dunque, è arrivato un segnale preciso che non possiamo né dobbiamo sottovalutare".