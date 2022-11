Cosmetici per cani: è boom di vendite anche in Italia

Gli amici a 4 zampe si stanno guadagnando sempre di più un posto d’onore all’interno dei negozi specializzati, che non si limitano più alla vendita di cibo ed accessori tradizionali ma propongono ormai di tutto e di più per la cura degli animali domestici. In particolare, sono i cosmetici per cani ad aver registrato un vero e proprio boom di vendite su FarmaOra, portale online che ormai rappresenta un punto di riferimento. Parliamo di prodotti appositamente pensati per la bellezza ma anche per la cura in generale degli amici a 4 zampe, che esattamente come i propri padroni sembrano meritare il meglio del meglio.

Cosmetici per cani: i più venduti in Italia

Vediamo però nel dettaglio quali sono i cosmetici per cani che vanno per la maggiore in Italia e che alimentano ormai un business sempre più importante.

# Shampoo secco

Lo shampoo a secco è tra i prodotti di cosmetica più utilizzati dai padroni dei cani, che amano prendersi cura dei propri amici a 4 zampe e della loro pulizia. Se in passato era sufficiente portare l’animale dal toelettatore un paio di volte l’anno, adesso ci si preoccupa della sua bellezza in misura maggiore, anche in casa. Ecco che lo shampoo secco si rivela un vero e proprio alleato, in quanto consente di pulire il pelo del proprio amico a 4 zampe, renderlo profumato e rimuovere un eventuale eccesso di sebo con estrema facilità e senza la necessità di utilizzare l’acqua.

# Profumo per cani

Un altro cosmetico decisamente popolare negli ultimi tempi è il profumo specifico per cani, pensato appositamente per eliminare i cattivi odori e rendere il proprio amico a 4 zampe sempre presentabile. Le fragranze in commercio sono diverse e si può stare tranquilli perché si tratta di un prodotto del tutto sicuro, ideato appositamente per far profumare l’animale.

# Crema per polpastrelli

Un cosmetico che tutti i padroni di cani dovrebbero avere sempre a disposizione è la crema per i polpastrelli, che si rivela effettivamente molto utile. È infatti pensata appositamente per prevenire ma anche per curare eventuali screpolature o irritazioni. I polpastrelli d’altronde sono molto delicati e non è affatto raro che gli amici a 4 zampe soffrano di problematiche che interessano questa parte della zampa.

# Crema per i calli del gomito

Una problematica decisamente diffusa nei cani e in modo particolare in quelli di taglia medio-grande sono i calli, che si formano sui gomiti e possono causare non pochi disagi agli amici a 4 zampe. La crema specifica per lenire questo disturbo è decisamente utile e non stupisce dunque che figuri tra i cosmetici per cani più venduti in Italia.

# Salviette detergenti

Tra i prodotti più venduti troviamo infine le salviette detergenti, che si rivelano effettivamente comodissime per pulire velocemente le zampe del cane dopo la passeggiata oppure il suo musetto dopo che ha mangiato. In commercio se ne trovano di varie tipologie ed è sempre consigliabile scegliere salviette naturali, come quelle a base di tea tree oil che si possono acquistare su FarmaOra.