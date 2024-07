Anelli di luce sull'Etna: La Danza Vulcanica immortalata da Marcella Giulia Pace

Sotto il cielo della Sicilia, un fenomeno naturale si trasforma in arte visiva attraverso l'obiettivo di una maestra dell’astrofotografia.

CATANIA - In uno scenario quasi surreale che ricorda le esalazioni di una pipa di proporzioni mitologiche, l’Etna si è recentemente distinto come soggetto di un’incredibile opera d'arte naturale. Le immagini mozzafiato, catturate dall'esperta astrofotografa Marcella Giulia Pace dell'Unione Astrofili Italiani, mostrano anelli di gas vulcanici che sormontano il celebre vulcano siciliano, conferendo alla scena un tocco di maestosità arcaica.

Il talento di Marcella Giulia Pace è riconosciuto a livello internazionale, con ben 13 dei suoi scatti che hanno ottenuto l'onore di essere selezionati come "Astrofotografia del giorno" dalla NASA. Quest’ultima foto, che ritrae gli anelli vulcanici avvolti nelle sfumature arrossate del crepuscolo, è stata particolarmente esaltata dall'astrofotografa durante un’intervista con l’ANSA. Descrivendo l'immagine, Pace ha evidenziato la rara bellezza e la forza espressiva della natura che, attraverso questi spettacoli, non smette mai di stupire.

Questi anelli vengono creati dall'emissione di gas vulcanici che, espulsi da una stretta fessura nell'Etna, interagiscono con le differenze di temperatura e pressione atmosferica, originando spettacolari vortici. La Pace spiega che nella loro formazione giocano un ruolo fondamentale la geometria della bocca del vulcano, le dinamiche del flusso di gas e le onde acustiche prodotte dalle esplosioni, che stabilizzano il vortice e contribuiscono a mantenere l’integrità degli anelli.

Il prezioso scatto è frutto di un'attenta pianificazione e di condizioni favorevoli, come spiega l'astrofotografa: "La preparazione per questo scatto è iniziata due giorni prima, quando ho pianificato il momento perfetto per catturare sia gli anelli di gas che il sorgere della luna". Grazie a condizioni meteorologiche e di vento propizie, oltre alla costante emissione di anelli di gas dall'Etna, Marcella Giulia Pace è riuscita a sincronizzare il levarsi della luna calante con gli anelli di gas, catturando un'immagine che incarna una fusione di naturale bellezza.

L'astrofotografa ha concluso sottolineando l’importanza di fenomeni come questi che non solo impreziosiscono il cielo sopra di noi, ma anche ricordano la mutevole e indomabile forza del nostro pianeta. L'immagine, che testimonia il perfetto connubio tra il celeste e il terrestre, continua a ispirare e affascinare gli appassionati di astrofotografia e amanti della natura di tutto il mondo. (Foto Marcella Giulia Pace)