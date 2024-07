Verso un futuro sostenibile: il progetto internazionale sull'idrogeno naturale

L'Italia al timone della ricerca scientifica per la nuova frontiera energetica

Un gruppo internazionale di ricercatori ha avviato un importante programma di ricerca per esplorare il potenziale dell’idrogeno naturale come fonte di energia pulita per il futuro. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell’Italia è stato selezionato per guidare l'aspetto scientifico di questo progetto, il quale fa parte di un'iniziativa più ampia dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Un totale di 31 scienziati da 16 diverse nazioni collaborerà per ampliare la comprensione dell'idrogeno naturale, cercando di migliorare i metodi di interpretazione dei dati per favorire la ricerca e l'esplorazione future.

Conosciuto anche come idrogeno geologico o “idrogeno bianco”, questo elemento si forma naturalmente in profondità nel sottosuolo e potrebbe diventare una fonte sostenibile e ambientalmente vantaggiosa rispetto all'idrogeno 'verde', ottenuto da fonti rinnovabili ma con un bilancio energetico meno efficiente. L’idrogeno naturale promette di evitare le emissioni di anidride carbonica e di offrire una risorsa pressoché inesauribile. Il ricercatore Giuseppe Etiope dell'Ingv sottolinea il ruolo chiave che questo idrogeno potrebbe avere nel supportare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.