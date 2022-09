Covid, +150 positive è il bollettino della regione Calabria del 01 ottobre 2021

Covid:in Calabria contagi stabili, +150 e tre decessi. In calo ricoveri nei reparti, -5 e nelle terapie intensive (-1)

CATANZARO, 01 OTT - Resta pressoché stabile il dato dei nuovi contagi in Calabria, +150 (ieri erano 146) con 3.105 tamponi eseguiti e un tasso in in lieve risalita al 4,83% a fronte del precedente 4,30. Tre i decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 1.408. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura, -5 (141) e in terapia intensiva, -1 (15). I guariti sono 289 (78.995) con 136 isolati a domicilio in meno ( 3.359). In calo di 142 unità gli attualmente positivi che sono 3.515. In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria -

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 170 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.231 (11077 guariti, 154 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.329 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.988 (25.346 guariti, 642 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 282 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.823 (7.709 guariti, 114 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.310 (79 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1224 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.164 (27.772 guariti, 392 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 92 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.262 (6.164 guariti, 98 deceduti): L'Asp di Crotone comunica 36 nuovi positivi di cui 8 migranti.





CliccaQUI per scaricare il Bollettino ufficiale aggiornato alle 15:54