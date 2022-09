Covid-19, +128 positive è il bollettino della regione Calabria del 21 settembre 2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.161.406 (+3.806). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 82.511 (+128) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 244 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.049 (10.899 guariti, 150 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.479 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.404 (24.772 guariti, 632 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 430 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 419 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.493 (7.382 guariti, 111 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.853 (90 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.760 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.064 (26.682 guariti, 382 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 116 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.173 (6.077 guariti, 96 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 1 decesso in T. I. del Pugliese di un paziente appartenente all'ASP di Crotone;

L'Asp di Cosenza comunica 13 nuovi soggetti positivi di cui 1 ricoverato residente fuori regione;

L'Asp di Crotone comunica 47 nuovi soggetti positivi di cui 7 migranti. Un decesso comunicato dall'ASP di CZ di paziente ricoverato in T. I. presso AO Pugliese;

L'Asp di Reggio Calabria comunica 30 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione;

L'Asp di Vibo Valentia comunica 9 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.

Clicca QUI per scaricare il Bollettino aggiornato il 21 settembre 2021 alle 15:39

