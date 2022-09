Covid-19, +79 positive è il bollettino della regione Calabria del 3 ottobre 2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.201.505 (+2.511). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 84125 (+79) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 172 (14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.233 (11.078 guariti, 155 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.368 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.044 (25.401 guariti, 643 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 294 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.833 (7.719 guariti, 114 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.234 (69 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.306 (27.912 guariti, 394 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 102 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.270 (6.172 guariti, 98 deceduti).

Nel dato di oggi sono inclusi 12 tamponi che si riferiscono alla data di ieri.

Clicca QUI per scaricare il Bollettino aggiornato alle ore 15:22