Covid-19, +97 positive è il bollettino della regione Calabria del 28 settembre 2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.185.178 (+3.699). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83.475 (+97) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 200 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.163 (11.011 guariti, 152 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.392 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1352 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.786 (25.147 guariti, 639 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 282 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.754 (7.640 guariti, 114 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1566 (90 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.471 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.753 (27.364 guariti, 389 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 82 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.244 (6.146 guariti, 98 deceduti).

L' ASP di Cosenza comunica : "30 nuovi casi, di cui 3 ricoverati e 27 a domicilio; il totale dei casi è incrementato di 32 unità e non 30 in quanto vengono comunicati due casi risultati essere reinfezioni in data 3/9/2021 con guarigione in data 15/9/2021".

L' ASP di Catanzaro comunica 9 positivi di cui 1 migrante sbarcato a Badolato in isolamento presso il CAS di Sellia Marina.

L'Asp di Crotone comunica 22 nuovi positivi di cui 10 migranti.

