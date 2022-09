Covid 19 : Catanzaro, contagiati 3 pazienti e infermiera. 'Asintomatici seduta dialisi'

CATANZARO, 18 MAR - Tre pazienti e un'infermiera del Servizio Dialisi del reparto Nefrologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono risultati positivi e asintomatici al coronavirus. Lo comunica l'Azienda ospedaliera che ieri aveva dato notizia del medico e di altri infermieri risultati positivi.



"L'Azienda - è detto in un comunicato - sta continuato l'azione di monitoraggio volta a circoscrivere il contagio da Covid 19 all'interno del Servizio di Dialisi. I pazienti effettuavano la seduta dialitica nello stesso turno del primo positivo.



L'infermiera era stata già allontanata dal servizio. In giornata dovrebbero essere completati gli esami su tutti i rimanenti pazienti soggetti a dialisi. Restano garantite, senza soluzione di continuità, le prestazioni dialitiche, anche a favore dei pazienti risultati positivi, ovviamente in sede separata".





In aggiornamento