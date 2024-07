Comune di Cerva sciolto per presunti legami con la mafia: Prefetto nomina Commissione Straordinaria

Il Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, ha adottato una misura senza precedenti per fronteggiare presunti legami tra la politica locale e la criminalità organizzata. Dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cerva deciso dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Prefetto ha preso ulteriori provvedimenti inviando una Commissione Straordinaria per gestire l'Ente per i prossimi diciotto mesi.

La Commissione, composta dal Viceprefetto Luigi Guerrieri, dal Viceprefetto Aggiunto Salvatore Tedesco e dal Funzionario Economico Finanziario Luciano Caridi, assumerà temporaneamente le funzioni politiche e amministrative del Comune di Cerva. La decisione è stata presa "alla luce degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa", come riportato in una nota ufficiale.

Il sindaco di Cerva, Fabrizio Rizzuti, 50 anni, era stato arrestato e posto ai domiciliari il 22 settembre dello scorso anno, insieme ad un assessore, Raffaele Scalzi, 43 anni, e un consigliere comunale di maggioranza, Raffaele Borelli, 48 anni. L'accusa era di presunto coinvolgimento in uno scambio elettorale politico-mafioso. Questi arresti erano avvenuti nell'ambito di un'operazione condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che aveva portato complessivamente a 44 arresti eseguiti in diverse località d'Italia.

Il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale e l'istituzione della Commissione Straordinaria hanno l'obiettivo di garantire la regolare amministrazione dell'Ente locale e di contrastare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica. La Commissione, dotata di ampi poteri, dovrà adottare misure immediate per ristabilire la legalità e assicurare il regolare funzionamento dei servizi comunali, in attesa delle prossime elezioni amministrative che ristabiliranno la normale rappresentanza democratica della cittadinanza di Cerva. (Ansa)