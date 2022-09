Covid. Odontoiatri calabresi Vaccino “Perché gli altri sì e noi no?” (Video)

CATANZARO, 2 GENNAIO - Perché gli altri sì e noi no? Questo il senso della garbata, ma ferma, lamentela avanzata dagli odontoiatri liberi professionisti circa la mancata inclusione della categoria tra quelle dei soggetti da sottoporre al vaccino di contrasto al Covid-19.



La professione svolta dagli odontoiatri, infatti, viene svolta necessariamente a stretto contatto con pazienti privi di mascherina protettiva e su questo presupposto gli odontoiatri Augusto Matano e Federico Lorelli hanno realizzato un video con gli auguri di buon anno realizzato per sensibilizzare il commissario calabrese per la sanità, Guido Longo, al fine di includere la categoria odontoiatrica tra quelle da sottoporre a vaccino in maniera prioritaria al pari delle altre categorie mediche.

Gli organi rappresentativi hanno già mosso passi ufficiali presso il commissario Longo al fine di coinvolgere nelle vaccinazioni anche i medici e gli odontoiatri iscritti agli Ordini professionali territoriali che operano nel settore privato e, comunque, al di fuori delle strutture del sistema sanitario regionale, tanto pubbliche che convenzionate. E’ questione di sensibilità che in un periodo di emergenza sanitaria va raccolta per evitare che i contagi possano colpire categorie che quotidianamente danno sollievo alla popolazione grazie alle loro cure.

La partita è aperta ed è tutta da giocare facendo presto però, visto che è stato già alto il prezzo pagato in termini di sicurezza professionale.

Carlo Talarico