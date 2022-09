Crisi del settore Call Center in Calabria, lunedì 17 febbraio alle 11.30 conferenza stampa dei vertici Uil e Uilcom a Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – 15 FEB - Il settore del call center in Calabria versa in uno stato di crisi preoccupante. A farne le spese le migliaia di lavoratori, molto spesso precari, vittime di un sistema segnato dall’assenza regole nella gestione degli appalti, che arranca a causa della rivisitazione digitale e soprattutto per la delocalizzazione all’estero, generando veri e propri drammi occupazionali.

La crisi del settore dei call center sarà al centro della conferenza stampa che si terrà lunedì 17 febbraio alle 11.30 nella sede regionale della Uil, in via Giorgio Pinna 32 a Lamezia Terme (Sant’Eufemia), alla presenza di Salvo Ugliarolo, segretario nazionale Uilcom; Santo Biondo, segretario generale Uil Calabria; Fabio Guerriero, segretario generale Uilcom Calabria.