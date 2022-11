Crusaders Cagliari: Consegnato al presidente FIDAF Orlando il DVD NOI

CAGLIARI, 13 NOVEMBRE 2022 - Il tasso di adrenalina aumenta a poche ore dai verdetti che sanciranno se il documentario ‘NOI Crusaders - 30 anni di football americano in Sardegna’ di Stefano Sernagiotto sarà premiato dalle giurie.

Si, il plurale è d’obbligo perché le nomination caratterizzano sia il Paladino d’oro Sport Film Festival di Palermo, giunto alla sua quarantaduesima edizione, sia il Milano international FICTS. Nella kermesse cinefila siciliana (trenta nazioni partecipanti) NOI è l’unico film italiano in gara, tra i cinque selezionati, nella categoria miglior documentario. Mentre nella rassegna meneghina, che ha compiuto quaranta anni, è in lizza nella sezione Documentary - Team Sport.

Non avendo il dono dell’ubiquità, il presidente della franchigia crociata Emanuele Garzia ha preferito spostarsi a sud per trascorrere felici ore in compagnia di amici e addetti ai lavori, tra cui il presidentissimo della FIDAF Federazione Italiana di American Football) Leoluca Orlando a cui ha donato una copia del DVD.

“Non vedevo l’ora di consegnarglielo – ha commentato un felice Garzia – e lui mi ha ringraziato intensamente per l’iniziativa che sta dando lustro al movimento. Spero che ci porti fortuna al momento della solenne proclamazione”.





A sx nella foto il presidente FIDAF Leoluca Orlando con il presidente CRusaders Cagliari Emanuele Garzia