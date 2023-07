Crusaders Cagliari: sorprese su sorprese nel Flag, anche una convocazione in Nazionale

CAGLIARI, 8 GIUGNO 2023 - Salti di qualità come passi da gigante. Non sembra vero, ma in due mesi la formazione di Flag Football under 13 non solo viene costituita per la prima volta nella storia dei Crusaders, ma conquista il settimo posto tra una rosa di 24 formazioni partecipanti da tutta Italia. E a sublimare il tutto giunge la convocazione di Vittoria Brigitte Passiu Basciu al raduno estivo della Nazionale, a Cecina, che si prepara ai Campionati Europei under 15 di settembre. L’ultimo capitolo stagionale di questa buona novella è stato scritto a Grosseto, dove si è giocata la Final Eight. Come da tabella riepilogativa in basso, i crociatini hanno totalizzato quattro sconfitte e un successo, ma il loro attacco è stato esemplare, con il merito di aver arrecato maggiori dispiaceri, in termini di punti subiti, sia ai Panthers Parma, sia ai Seamen Milano, entrambe incluse nel girone dei cagliaritani e con i primi che si sono aggiudicati la finalissima a spese proprio dei secondi.

In casa Crusaders l’entusiasmo è palpabile, soprattutto il presidente Emanuele Garzia non vede l’ora di riprendere a coltivare, dopo l’estate, un progetto fortemente voluto, e che inizialmente ha riscontrato un generale scetticismo, poi gradualmente trasformatosi in meraviglia.

“Intanto voglio fare un in bocca al lupo a Vittoria Brigitte – esordisce Garzia – perché siamo tutti con lei, ci farebbe un immenso piacere se riuscisse a ritagliarsi un posto per la massima competizione continentale”. Di seguito racconta le sue sensazioni scaturite dalla due giorni toscana: “La soddisfazione è immensa per essere arrivati a questo punto, considerato il pochissimo tempo a disposizione – continua – e se penso alla prima trasferta romana, mi vengono i brividi. Partimmo con sei atleti, che hanno imparato il gioco a furia di disputare gare ufficiali, ma ottenemmo comunque un primo successo. Nei bowl a seguire il gruppo si è coeso, amalgamato, ingrandito con l’arrivo di nuovi atleti. L’ossatura è composta dai quattro studenti frequentanti l’indirizzo sportivo dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Decimomannu (Marco Loi, Matteo Murgia, Riccardo Cosseddu e ovviamente Brigitte). Tutto si è avverato grazie all’intermediazione del Prof. Aresu che ringrazio pubblicamente”.

Quando cominciò l’avventura, il 23 aprile 2023, non si poteva immaginare una immediata espansione del movimento, ottenuta poi con un pizzico di volontà e passione, ma è grazie al passaparola che si è arrivati a comporre una vivace e allegra compagnia di tredici persone. Garzia non dimentica di ringraziare colui che ha voluto intraprendere un percorso straordinario e stupefacente: “Il lavoro certosino dall’allenatore Sergio Andrea Meloni è stato encomiabile per l’impegno e la passione. E nell’ultimo capitolo stagionale ci è stato di grande aiuto pure l’offensive coordinator della senior Nanni Polese. E poi un grande grazie lo rivolgo ai genitori che ci hanno accompagnato, supportando i ragazzi in questo loro nuovo cammino sportivo. Ciò ci infonde una grande carica per proseguire”.

Il presidentissimo è giustamente con l’adrenalina a mille e non vuol dimenticare nessuno dei protagonisti in campo: “Ettore Spiga è diventato un esperto centro da cui sono partite tutte le azioni, Riccardino Loi, che si è unito solo per le finali, ha imparato tantissimo da questo lungo week end. Una delle più grandi cacciatrici di flag si è rivelata Carlotta Palmas, mentre i fratelli Giovanni e Benedetta Pisu, quest’ultima diventata qb, crescono giorno dopo giorno. La novità era rappresentata da Franceschino Polese che ha cominciato da pochissimo, ma si è integrato ed ha strappato le sue prime bandierine sul campo. La mascotte Alessandro Meloni ha fatto qualche azione negli ultimi scampoli delle partite: si sta rivelando ottimo runner e realizzatore. Un pensiero infine va anche a chi non è partito, ma ha dato tanto nelle partite precedenti: Melissa Pedditzi ed Emanuele Mattia Loche”.

Per la prossima stagione si pensa già all’allestimento di due formazioni di flag: i più grandi salteranno nella categoria under 15, lo zoccolo duro si ritufferà nell’under 13.

“È uno sport emergente che sta per diventare olimpico, ci darà soddisfazioni – conclude Garzia – e a settembre torneremo nelle scuole per raccogliere nuovi adepti”.

UN ATTACCO TEMUTISSIMO DA TUTTI

Arrivati a Grosseto occupando l’ottavo posto disponibile, riservato all’unica miglior seconda scaturita dai sette gironi di regular season, i crociatini scopriranno che il loro raggruppamento sarà “molto ferroso” perché le tre avversarie concluderanno l’esperienza al primo, al secondo e al quinto posto.

Per due mattine consecutive sono costretti ad una levataccia: la prima volta si devono imbarcare verso Fiumicino, la seconda è perché l’orario di inizio della gara è fissato alle otto, per giunta contro i futuri campioni d’Italia. E se non si è abituati, far risvegliare i muscoli a quell’ora non è semplice.

Il divario con i Panthers è meno drastico di quanto il risultato finale potrebbe far pensare, ma è quando si oppongono ai Seamen Milano che i campidanesi esprimono il loro gioco migliore tallonando per un bel tratto di strada i favoriti, cedendo solo alla distanza ma segnando ben 31 punti, cosa che non è riuscita alle altre avversarie (Panthers a parte nella finale).

Poi si confrontano con una vecchia conoscenza: la Legio XIII. Anche qui devono pagare dazio per non essere abituati alle corse con uno stomaco in versione post prandiale. Incidono pure una naturale attitudine al gozzovigliare e la stanchezza che si accumula. Morale della favola la deconcentrazione regna sovrana e sebbene il risultato finale evidenzi una netta crescita del collettivo, i piccoli rimediano la terza sconfitta stagionale su tre con i capitolini.

Sveglia all’alba anche il giorno dopo per affrontare i Vipers Modena, squadra forte e preparata. Ma la difficoltà principale è dovuta al gap fisico perché si trovano di fronte due giocatori alti quasi 170 centimetri. Un runningback emiliano molto funambolico li mette in seria difficoltà. Ma anche in questo caso venti punti vengono messi in saccoccia, creando notevoli difficoltà agli avversari, specie nei primi tre quarti dove si controbattono punto a punto. I modenesi, alla fine, sfruttano al meglio la statura elevata per bucare ripetutamente la difesa e dilagare.

Nella finale per il settimo posto arriva un risultato positivo. Contro gli Elephants Catania si trascorrono particolari momenti di gioia sportiva e di amicizia, ma la gara è comunque tirata e i Crusaders vincono grazie alle individualità dei suoi pezzi da 90. Dopo questo match anche la difesa ne esce a testa alta visto che più volte respinge gli assalti di un runningback molto audace e insidiosissimo.

COACH SERGIO ANDREA MELONI: “POSSIAMO DIVENTARE UNA BELLA REALTA’

“I ragazzi sono stati fantastici”. Così l’allenatore Sergio Andrea Meloni riassume la missione grossetana.

Sergio Andrea, mi sembra di capire che sei contento...

Direi di sì, la squadra merita un plauso. Hanno dimostrato di non essere un corpo estraneo all’interno di questa final eight. La crescita da parte di tutti è stata esponenziale sia in attacco, sia in difesa. Le individualità dei più grandi ci hanno permesso di combattere punto a punto, però anche gli altri che entravano in campo davano il 100% aiutando la squadra a raggiungere questi risultati brillanti. Il poco tempo a disposizione non ci ha permesso di allenarci a dovere, diversamente si poteva essere ancor più competitivi, ma con una programmazione più articolata, nei prossimi anni riusciremo ad esserlo.

Come sono stati i ragazzi fuori di casa?

Da quel che ho visto, molto bene. Hanno socializzato con gli altri giocatori, si sono create particolari amicizie e simpatie. In albergo, i nostri si sono coalizzati con la Legio XIII, per organizzare il” bussa e scappa” lungo i corridoi.

E durante le sfide degli altri?

Alla finale hanno tifato Panthers perché sono stati particolarmente corretti e simpatici e li hanno pure tifati.

È successo qualcosa di particolare?

Grazie al fairplay delle altre squadre i giocatori non a roster hanno disputato alcuni drive durante i quali la nostra mascotte Alessandro Meloni è riuscito a mettersi in evidenza con corse funamboliche.

Concludendo?

Tanti complimenti vanno alle famiglie che hanno permesso ai ragazzi di partecipare al torneo. Hanno creduto nel nostro progetto e nella volontà di diffondere questo sport al quale si sono affezionati tantissimo. Il prossimo anno sono concordi nel coinvolgere anche i fratellini più piccoli. Ma confidiamo nel passaparola per coinvolgere pure amici e compagni di classe. Speriamo bene.

LA SQUADRA

GIOCATORI

Ettore Spiga numero maglia 1, Riccardo Cosseddu 10, Vittoria Brigitte Passiu Basciu 11, Matteo Murgia 12, Alessandro Meloni 13, Carlotta Palmas 27, Marco Loi 33, Giovanni Pisu 36, Benedetta Pisu 80, Riccardo Loi 8, Francesco Polese 55.

STAFF

Emanuele Garzia (presidente), Sergio Andrea Meloni (responsabile under 13)

Giulia Congia (dirigente-fotografa), Matia Pisu (aiuto allenatore), Nicola Polese (aiuto allenatore)

CALENDARIO FLAG JUNIOR ENTRY UNDER 13 FIDAF

GROSSETO 2023 - THE FINALS

FASE A GIRONI - 2 GIUGNO 2023

A GIRONI - 2 GIUGNO 2023

08:00 Under 13 Panthers Parma Crusaders Cagliari 46 18

Under 13 Vipers Modena Rams Milano 13 19 09:15 Under 13 Seamen Milano Legio XIII Roma 39 25

Under 13 Giaguari Torino Elephants Catania 40 13 11:00 Under 13 Legio XIII Roma Panthers Parma 6 32

Under 13 Elephants Catania Vipers Modena 12 27 12:15 Under 13 Seamen Milano Crusaders Cagliari 45 31

Under 13 Giaguari Torino Rams Milano 33 20 16:30 Under 13 Crusaders Cagliari Legio XIII Roma 9 19

Under 13 Rams Milano Elephants Catania 40 25 17:45 Under 13 Panthers Parma Seamen Milano 14 39

Under 13 Vipers Modena Giaguari Torino 12 12

CLASSIFICHE

UNDER 13



GIRONE A W L G Pct 1 Seamen 3 0 3 1,000 2 Panthers 2 1 3 0,667 3 Legio XIII 1 2 3 0,333 4 Crusaders 0 3 3 0,000



GIRONE B W L G Pct 1 Giaguari 2,5 0,5 3 0,833 2 Rams 2 1 3 0,667 3 Vipers 1,5 1,5 3 0,500 4 Elephants 0 3 3 0,000

FASE FINALE - 3 GIUGNO 2023

08:00 Under 13 – Q3 Legio XIII Roma Elephants Catania 34 18

Under 13 – Q4 Vipers Modena Crusaders Cagliari 39 20 09:15 Under 13 – Q1 Seamen Milano Rams Milano 33 26

Under 13 – Q2 Giaguari Torino Panthers Parma 19 20 10:45 Under 13 (5°-6°) Legio XIII Roma Vipers Modena 25 8

Under 13 (7°-8°) Elephants Catania Crusaders Cagliari 14 25











13:30 Under 13 (3°-4°) Rams Milano Giaguari Torino 29 0 14:45 Under 13 (1°-2°) Seamen Milano Panthers Parma 14 34





Nella foto di Giulia Congia Vittoria Brigitte Passiu Basciu vola verso il touchdown