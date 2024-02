Dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama "Mario Foglietti" si terrà lo spettacolo "La Divina Commedia Opera Musical": saranno presenti le scuole

CATANZARO - 7 al 9 marzo 2024 al Teatro Politeama "Mario Foglietti" di Catanzaro si terrà lo spettacolo "La Divina Commedia Opera Musical", evento che rappresenta un'occasione unica per immergersi nella magia della Divina Commedia, interpretata con maestria in chiave musicale. Parteciperanno numerosi istituti provenienti da tutta la Calabria, tra cui: I.C. Mameli/Manzoni di Amantea, I.C. Casalinuovo e Liceo Scientifico L. Siciliani di Catanzaro, I.I.S. Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale, I.C. di Curinga, I.C. Perri/Pitagora e I.C. Ardito/Don Bosco di Lamezia T., I.C. Don Maraziti di Marcellinara, Liceo Rechichi di Polistena, I.C. Alvaro di Melito Porto Salvo, I.C. di Oppido Mamertina, I.C. San Francesco/Tito Minniti di Palmi, Liceo Galileo Galilei e Liceo delle Scienze Umane Santa Caterina di Paola, I.C. di Rombiolo, I.C. Marvasi di Rosarno/San Ferdinando, Liceo Classico Diodato/Borrelli di Santa Severina, I.C. di Serrastretta, I.I.S. Guarasci/Calabretta e Istituto Salesiano Sant’Antonio di Soverato, I.C. Rodari di Soveria Mannelli, I.I.S. di Tropea, I.C. 3° Circolo De Amicis e I.C. Murmura di Vibo Valentia.

Grazie al sostegno del Comune e della Provincia di Catanzaro, nei giorni del 7, 8 e 9 marzo, le scuole che hanno comunicato la loro partecipazione tramite la email [email protected] avranno l'opportunità di visitare gratuitamente i Musei di Catanzaro, il Marca, il Museo Militare, il Percorso dei Vicoli del centro storico, il Parco della Biodiversità e la storica Villa Margherita con la biblioteca comunale e il Museo provinciale della Numismatica. Si tratta dunque di un'occasione per conoscere le bellezze, le curiosità e la storia del capoluogo di regione attraverso una giornata di cultura e divertimento, che si aggiunge al valore educativo e artistico dello spettacolo "La Divina Commedia Opera Musical". Questo evento non solo permette agli studenti e ai partecipanti di assistere a una rappresentazione di uno dei capolavori della letteratura italiana, ma offre anche l'opportunità di esplorare Catanzaro e le sue ricchezze culturali in un modo completamente nuovo e coinvolgente.

L'iniziativa è un esempio eccellente di come l'arte e la cultura possano essere veicoli di conoscenza e apprezzamento del territorio, promuovendo l'educazione attraverso esperienze immersive e interattive. La scelta di includere nella giornata visite a musei e luoghi storici di Catanzaro permette di tessere un legame ancora più forte tra gli studenti e la loro eredità culturale, incentivando la curiosità e l'apprendimento attivo.