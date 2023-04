Denuncia del consigliere Luigi Levato: Chiesta priorità per la pulizia esterna delle scuole a 40 giorni dalla chiusura

CATANZARO, 28 APR. - Il consigliere comunale Luigi Levato ha recentemente sollevato una denuncia che merita attenzione. Mancano circa 40 giorni alla chiusura delle scuole, e nonostante le numerose segnalazioni da parte dei genitori, compresa la mia stessa segnalazione presso gli uffici competenti, non è stato fatto nulla fino ad oggi.

Ho personalmente effettuato un sopralluogo nelle scuole di Santa Maria, Cava, Santo Janni, Siano e Signorello, ma purtroppo non sono stati intrapresi interventi per migliorare la situazione. Rivolgo un appello diretto al Sindaco Fiorita, chiedendogli di dare la massima priorità alla pulizia esterna delle scuole. È fondamentale garantire un ambiente sicuro e salubre per i nostri studenti, e agire tempestivamente per risolvere questa situazione è un dovere che non può essere trascurato.